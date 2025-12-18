Муравицкий признался, что ему не хватает Яценко, он до сих пор не удалил номер телефона коллеги. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.
Дмитрий Муравицкий рассказал, что узнал о смерти Андрея Яценко от его жены, рэперши Фары (Евгения Яценко). Она позвонила к участнику группы Green Grey утром, сразу как умер муж.
Она плачет и говорит, что Андрюха умер. Я не могу передать это состояние. Сначала: "Да нет, ну как". В голове не укладывается. Вот недавно на сцене были,
– признался Муравицкий.
В течение следующих трех дней телефон "Мурика" разрывался от звонков.
Артисты работали над альбомом, поэтому именно о нем в последний раз общались. Кроме того, Дмитрий и Андрей должны были записать видеообращение для Харькова, но это пришлось перенести на следующий день, когда и умер "Дизель".
Официальная причина смерти Яценко – сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца, о чем группа Green Grey сообщила в фейсбуке. Музыкант жаловался на боль в груди, Муравицкий говорил коллеге, чтобы тот сделал кардиограмму, однако "Дизель" не успел обратиться к врачу.
Что известно о смерти Андрея Дизеля?
Напомним, что Андрей Яценко умер 20 октября. Новость о смерти лидера и основателя группы Green Grey всколыхнула украинский шоубизнес и поклонников коллектива.
Через несколько дней Green Grey должен был отправиться в тур по Украине, который отменили из-за смерти "Дизеля". Однако 30 октября в Киеве в Caribbean Club состоялся концерт памяти музыканта.
С Яценко попрощались 23 октября в столице. Церемония состоялась в "Доме Кино" Национального союза кинематографистов Украины. Среди присутствующих были родные, друзья, поклонники и коллеги "Дизеля", в частности Артем Пивоваров, Тарас Тополя, Виктор Павлик, Олег Скрипка, Джамала, Фагот.
Урну с прахом Яценко похоронили на Байковом кладбище в Киеве.