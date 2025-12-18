Муравицкий признался, что ему не хватает Яценко, он до сих пор не удалил номер телефона коллеги. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

Не пропустите Очень скорбим, – Оля Цибульская сообщила о смерти отца

Дмитрий Муравицкий рассказал, что узнал о смерти Андрея Яценко от его жены, рэперши Фары (Евгения Яценко). Она позвонила к участнику группы Green Grey утром, сразу как умер муж.

Она плачет и говорит, что Андрюха умер. Я не могу передать это состояние. Сначала: "Да нет, ну как". В голове не укладывается. Вот недавно на сцене были,

– признался Муравицкий.

В течение следующих трех дней телефон "Мурика" разрывался от звонков.

Артисты работали над альбомом, поэтому именно о нем в последний раз общались. Кроме того, Дмитрий и Андрей должны были записать видеообращение для Харькова, но это пришлось перенести на следующий день, когда и умер "Дизель".

Официальная причина смерти Яценко – сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца, о чем группа Green Grey сообщила в фейсбуке. Музыкант жаловался на боль в груди, Муравицкий говорил коллеге, чтобы тот сделал кардиограмму, однако "Дизель" не успел обратиться к врачу.

Интервью с Дмитрием Муравицким: смотрите видео онлайн

Что известно о смерти Андрея Дизеля?