Любимец украинцев – 39: интересные факты о фронтмене Imagine Dragons, которые вас удивят

Дэн Рейнольдс – лидер популярной группы Imagine Dragons, который постоянно поддерживает Украину в период войны. Именно такая гражданская позиция артиста сделала его любимцем нашего общества.

Но сегодня речь не об этом. В день его рождения 24 Канал расскажет малоизвестные факты о певце, которые удивят даже самого преданного поклонника.

Родился в многодетной семье

Певец вырос в семье мормонов (сам Рейнольдс является членом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней) и был седьмым из девяти детей. С детства родители приучали Дэна к благотворительности, однако в его музыкальный успех родные не верили. Об этом артист сам рассказывал на одной из церемоний.

Создание группы Imagine Dragons

Всеми известную группу артист основал еще в студенческие годы. Во время учебы он познакомился с барабанщиком Эндрю Толманом, а впоследствии на его место пришел басист Бен Макки, а также появился и Дэн Платцман. Именно в этом составе к ребятам впервые пришел большой успех в 2012 году, когда они представили первый трек It's Time.

Imagine Dragons – It's Time: смотрите видео онлайн

Трек Radioactive не хотели выпускать

Так сложилось, что лейбл группы не верил в успех этого трека, однако произошло обратное. Песня все же попала на радио и стала прорывом в музыкальном мире, ведь продержалась в Billboard Hot 100 более двух лет. Более того, Imagine Dragons получили за это Грэмми.

Imagine Dragons – Radioactive: смотрите видео онлайн

Борьба с неизлечимым заболеванием

У фронтмена много лет назад диагностировали аутоиммунное заболевание – болезнь Бехтерева (воспалительное заболевание суставов и позвоночника). Певец страдал от боли, но несколько лет назад у него наступила ремиссия. По словам Дэна, правильное питание и спорт помогли ему достичь такого результата.

Депрессия помогла написать хиты

Известно, что у исполнителя были тяжелые периоды в жизни, когда он впадал в депрессивное состояние. Треки Demons, Believer и Radioactive Дэн написал во время тяжелых приступов депрессии. Он представлял себя супергероем, который побеждает собственных демонов и находит выход из тьмы.

Дэн Рейнольдс / Фото Getty Images

Многодетный отец

В 2011 году Дэн женился на Эйже Волкман. За годы супружеской жизни у них родилось четверо детей: дочь Эрроу, две девочки-близнецы Гия и Коко и сын Валентайн, который родился в 2019 году. Впервые пара заговорила о разводе за год до рождения младшего сына. Но певец поспешил с таким громким заявлением, ведь супруги примирились.

Тогда вышел трек Bad Liar, который Рейнольдс написал вместе с Эйжей.

Imagine Dragons – Bad Liar: смотрите видео онлайн

В сентябре 2022 года солист вновь заявил, что разводится с женой. Но на этот раз заявление фронтмена не было инфантильным. Супруги действительно развелись. К слову, именно Эйжа подала на развод. В результате в 2023 году этот союз официально распался.

Дэн Рейнольдс с бывшей женой Эйжей и детьми / Фото из инстаграма певца

Поддержка Украины

Музыкант является официальным послом платформы UNITED24 и активно поддерживает страну. На своих концертах он регулярно поднимает украинский флаг, выступал с речью в поддержку украинцев, а также снял клип на песню Crushed в разрушенном селе Николаевской области, где помог восстановить жилье пострадавшему подростку.

Imagine Dragons – Crushed: смотрите видео онлайн

Но пока одни поддерживают Украину в кровавой войне, другие знаменитости не стесняются выпускать книги о России.