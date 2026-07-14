Та сьогодні не про це. У день його народження 24 Канал розповість маловідомі факти про співака, які здивують навіть найвідданішого фана.

Народився у багатодітній родині

Співак виріс у родині мормонів (сам Рейнольдс є членом церкви Ісуса Христа Святих останніх днів) і був сьомим із дев'яти дітей. З дитинства батьки привчали Дена до благодійності, однак у його музичний успіх рідні не вірили. Про це артист сам розповідав на одній із церемоній.

Створення гурту Imagine Dragons

Усім відомий гурт артист заснував ще у студентські роки. Під час навчання він познайомився з ударником Ендрю Толманом, а згодом на його місце прийшов басист Бен Маккі, а також з'явився і Ден Платцман. Саме у цьому складі до чоловіків вперше прийшов великий успіх у 2012 році, коли представили перший трек It's Time.

Imagine Dragons – It's Time: дивіться відео онлайн

Трек Radioactive не хотіли випускати

Так сталось, що лейбл гурту не вірив в успішність цього треку, однак сталось навпаки. Пісня все ж потрапила на радіо і стала проривом у музичному світі, адже протримався в Billboard Hot 100 більше ніж два роки. Ба більше, Imagine Dragons отримали за це Ґреммі.

Imagine Dragons – Radioactive: дивіться відео онлайн

Боротьба з невиліковним захворюванням

Фронтмену багато років тому діагностували автоімунне захворювання – хвороба Бехтерєва (запальне захворювання суглобів і хребта). Співак страждав від болю, але декілька років тому він увійшов у ремісію. За словами Дена, правильне харчування та спорт допомогли йому досягти такого результату.

Депресія допомогла написати хіти

Відомо, що виконавець мав тяжкі періоди у житті, коли впадав у депресивний стан. Треки Demons, Believer та Radioactive Ден написав під час важких нападів депресії. Він уявляв себе супергероєм, який перемагає власних демонів і знаходить вихід із темряви.

Ден Рейнольдс / Фото Getty images

Багатодітний батько

У 2011 році Ден одружився з Ейжею Волкман. За роки подружнього життя народилось четверо дітей: донечка Ерроу, двоє дівчат-близнючок Гія та Коко й син Валентайн, який народився у 2019 році. Перший раз пара заговорила про розлучення за рік до народження найменшого сина. Та співак поспішив із такою гучною заявою, адже подружжя примирилось.

Тоді вийшов трек Bad Liar, який Рейнольдс написав разом з Ейжею.

Imagine Dragons – Bad Liar: дивіться відео онлайн

У вересні 2022 року соліст знову заявив, що розлучається з дружиною. Та цього разу заява фронтмена не була інфантильною. Подружжя дійсно розлучилось. До слова, це Ейжа подала на розлучення. Від так, у 2023 році цей союз офіційно розпався.

Ден Рейнольдс з ексдружиною Ейжею та дітьми / Фото з інстаграму співака

Підтримка України

Музикант є офіційним амбасадором платформи UNITED24 і активно підтримує країну. На своїх концертах він регулярно підіймає український прапор, виступав із промовою на підтримку українців, а також зняв кліп на пісню Crushed у зруйнованому селі Миколаївської області, де допоміг відновити житло постраждалому підлітку.

Imagine Dragons – Crushed: дивіться відео онлайн

Та допоки одні підтримують Україні у кривавій війні, інші знаменитості не соромляться випускати книги про Росію.