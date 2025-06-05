В очередной раз поддержал: фронтмен Imagine Dragons поднял украинский флаг на концерте в Таллинне
- Дэн Рейнольдс из Imagine Dragons поднял украинский флаг на концерте в Таллинне.
- Ранее музыкант также демонстрировал поддержку Украины на концертах в Милане и Цюрихе.
3 мая в Таллинне (столица Эстонии) состоялся концерт группы Imagine Dragons в рамках тура LOOM. Фронтмен коллектива Дэн Рейнольдс в очередной раз поддержал Украину во время выступления.
Музыкант поднял сине-желтый флаг. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на тикток украинки, которая была на концерте Imagine Dragons.
Кстати Сине-желтый флаг взвился в Цюрихе: фронтмен Imagine Dragons в очередной раз поддержал Украину
Сейчас группа Imagine Dragons находится в туре LOOM. Музыканты уже выступили в разных странах мира. Во вторник, 3 мая, концерт состоялся в столице Эстонии Таллинне.
На видео, которые распространяют в социальных сетях, Дэн Рейнольдс спускается со сцены к зрителям во время исполнения песни It's Time. Музыкант взял украинский флаг из толпы и поднял его.
И снова наш флаг в руках этого невероятного человека,
– написала девушка Алина, которая посетила концерт Imagine Dragons.
Реакция сети
Заметим, что в комментариях под видео с концерта Imagine Dragons нашлось много россиян, которые недовольны тем, что группа поддерживает Украину. В то же время украинцы пишут приятные слова музыкантам и благодарят их:
- "Слава Украине! Imagine Dragons с нами".
- "Спасибо за поддержку".
- "Уважаю и восхищаюсь Дэном".
Напомним, что фронтмен группа Imagine Dragons уже не впервые демонстрирует поддержку Украины во время тура. Ранее Дэн Рейнольдс поднял сине-желтый флаг на концерте в Милане, а также – в Цюрихе.