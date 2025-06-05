В очередной раз поддержал: фронтмен Imagine Dragons поднял украинский флаг на концерте в Таллинне

3 мая в Таллинне (столица Эстонии) состоялся концерт группы Imagine Dragons в рамках тура LOOM. Фронтмен коллектива Дэн Рейнольдс в очередной раз поддержал Украину во время выступления.

Музыкант поднял сине-желтый флаг. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на тикток украинки, которая была на концерте Imagine Dragons.

Кстати Сине-желтый флаг взвился в Цюрихе: фронтмен Imagine Dragons в очередной раз поддержал Украину

Сейчас группа Imagine Dragons находится в туре LOOM. Музыканты уже выступили в разных странах мира. Во вторник, 3 мая, концерт состоялся в столице Эстонии Таллинне.

На видео, которые распространяют в социальных сетях, Дэн Рейнольдс спускается со сцены к зрителям во время исполнения песни It's Time. Музыкант взял украинский флаг из толпы и поднял его.

И снова наш флаг в руках этого невероятного человека,

– написала девушка Алина, которая посетила концерт Imagine Dragons.

Реакция сети

Заметим, что в комментариях под видео с концерта Imagine Dragons нашлось много россиян, которые недовольны тем, что группа поддерживает Украину. В то же время украинцы пишут приятные слова музыкантам и благодарят их:

"Слава Украине! Imagine Dragons с нами".

"Спасибо за поддержку".

"Уважаю и восхищаюсь Дэном".

Напомним, что фронтмен группа Imagine Dragons уже не впервые демонстрирует поддержку Украины во время тура. Ранее Дэн Рейнольдс поднял сине-желтый флаг на концерте в Милане, а также – в Цюрихе.