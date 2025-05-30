Сине-желтый флаг взвился в Цюрихе: фронтмен Imagine Dragons в очередной раз поддержал Украину

Во время полномасштабного вторжения группа Imagine Dragons демонстрирует поддержку Украине. Фронтмен коллектива Дэн Рейнольдс снова поднял сине-желтый флаг на концерте, который вчера состоялся в Цюрихе.

Соответствующее видео распространила Анна Долинская, которая побывала на выступлении Imagine Dragons. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

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У группы Imagine Dragons продолжается мировой тур LOOM. 29 мая музыканты выступили в городе Цюрих, что в Швейцарии. Фронтмен коллектива Дэн Рейнольдс поднял украинский флаг, когда исполнял песню Believer.

Если вы думали, что это одноразовая акция, то нифига! Imagine Dragons и наш флаг в Цюрихе,

– написала Анна Долинская.

Напомним! Несколько дней назад Дэн Рейнольдс поднял украинский флаг на концерте в Милане.

Отметим, что 31 августа группа Imagine Dragons снова выступит в Цюрихе на стадионе Летцигрунд.

Группа Imagine Dragons – амбассадор платформы UNITED24

В конце июля 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что группа Imagine Dragons стала амбассадором платформы UNITED24. Первый проект, который поддержали музыканты, – это сбор денег на автомобили скорой медицинской помощи, который запустили по инициативе первой леди Украины.

"Мы любим украинцев и хотим помогать им всеми возможными способами. Такую несправедливость можно преодолеть только вместе, объединившись всем миром. Мы поддерживаем прекрасный народ Украины и его лидера – президента Зеленского", – сказал тогда Дэн Рейнольдс.

Фронтмен группы Imagine Dragons уже много раз поднимал украинский флаг на концертах.