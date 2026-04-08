Такие вещи не исчезают бесследно, – Дэвид Аксельрод заговорил о конфликте с родителями

Певец Дэвид Аксельрод поделился некоторыми подробностями об отношениях с родителями. Он подтвердил, что между ними был конфликт.

В интервью OBOZ.UA Аксельрод признался, что похоронил маму 19 февраля 2026 года. Женщина умерла 14 февраля в 63-летнем возрасте.

Несколько лет назад в сети появилась информация, что у Дэвида Аксельрода непростые отношения с родителями, и что они даже не общаются. Певец признался, что ему сложно говорить на эту тему.

Я недавно похоронил маму – это произошло 19 февраля этого года. Честно, сложно об этом говорить... Ты пытаешься что-то исправить, сделать лучше, но не всегда все складывается так, как хочется,

– сказал он.

В то же время Аксельрод отметил, что с отцом сейчас общается.

Скажу так: последние два-три года я сознательно пытался быть более открытым с родителями, больше идти навстречу. Но у нас был серьезный конфликт, и такие вещи не исчезают бесследно. Я для себя понял одну простую вещь: родителей невозможно переделать. Их можно только принять такими, какими они есть. И, видимо, это единственный путь сохранить связь. Я старался сделать все, что от меня зависело. А дальше – уже как есть,

– признался Дэвид.

Напомним, ранее Дэвид Аксельрод посвятил покойной маме щемящее сообщение в инстаграме, к которому прикрепил ее черно-белые архивные фотографии.

Прощай, мамочка.. Покойся с миром. Я тебя люблю. 19.02.1962 – 14.02.2026,

– написал певец.

