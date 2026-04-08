В інтерв'ю OBOZ.UA Аксельрод зізнався, що поховав маму 19 лютого 2026 року. Жінка померла 14 лютого у 63-річному віці.

Кілька років тому у мережі з'явилась інформація, що у Девіда Аксельрода непрості стосунки з батьками, і що вони навіть не спілкуються. Співак зізнався, що йому складно говорити на цю тему.

Я нещодавно поховав маму – це сталося 19 лютого цього року. Чесно, складно про це говорити… Ти намагаєшся щось виправити, зробити краще, але не завжди все складається так, як хочеться,

– сказав він.

Водночас Аксельрод зазначив, що з батьком зараз спілкується.

Скажу так: останні два-три роки я свідомо намагався бути більш відкритим із батьками, більше йти назустріч. Але в нас був серйозний конфлікт, і такі речі не зникають безслідно. Я для себе зрозумів одну просту річ: батьків неможливо переробити. Їх можна тільки прийняти такими, якими вони є. І, мабуть, це єдиний шлях зберегти зв’язок. Я намагався зробити все, що від мене залежало. А далі – вже як є,

– зізнався Девід.

Нагадаємо, раніше Девід Аксельрод присвятив покійній мамі щемливий допис в інстаграмі, до якого прикріпив її чорно-білі архівні фотографії.

Прощавай, мамо.. Спочивай з миром. Я тебе люблю. 19.02.1962 – 14.02.2026,

– написав співак.

