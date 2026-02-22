Сумною звісткою Леся Нікітюк поділилась на своїй сторінці в інстаграмі. Втрата стала болісною для всіх членів сім'ї ведучої.

Як повідомила Нікітюк, її тітка Галина померла у неділю, 22 лютого. Що саме стало причиною – ведуча не уточнила.

Леся Нікітюк поділилась спільним фото, яке зробила з тіткою у Запоріжжі.

Сьогодні не стало моєї тітки Галі. Печаль просто розриває серце,

– написала ведуча.



Леся Нікітюк з тіткою / Фото з інстаграм-сторіз

Ймовірно, найближчим часом Леся Нікітюк не виходитиме на зв'язок, адже перебуває у скорботі. Також в інстаграм-сторіз вона опублікувала фото запаленої свічки.

Нагадаємо, раніше про втрату повідомив співак Девід Аксельрод. 14 лютого померла його мама.

Що відомо про сім'ю Лесі Нікітюк?