Печальным известием Леся Никитюк поделилась на своей странице в инстаграме. Потеря стала болезненной для всех членов семьи ведущей.
Как сообщила Никитюк, ее тетя Галина умерла в воскресенье, 22 февраля. Что именно стало причиной – ведущая не уточнила.
Леся Никитюк поделилась совместным фото, которое сделала с тетей в Запорожье.
Сегодня не стало моей тети Гали. Печаль просто разрывает сердце,
– написала ведущая.
Леся Никитюк с тетей / Фото из инстаграм-сториз
Вероятно, ближайшее время Леся Никитюк не будет выходить на связь, ведь находится в скорби. Также в инстаграм-сториз она опубликовала фото зажженной свечи.
Напомним, ранее о потере сообщил певец Дэвид Аксельрод. 14 февраля умерла его мама.
Что известно о семье Леси Никитюк?
- Леся Никитюк родилась в Хмельницком в семье Екатерины Петровны и Ивана Ивановича, которые работали на заводе "Укрэлектроаппарат".
- Ведущая часто приезжает в родной город и навещает родителей. Она называет мать – "мамой Кэт" и часто показывает ее в социальных сетях. Отец иногда тоже появляется в блоге Леси Никитюк. Он увлекается рыболовством. Еще ведущая показывает в инстаграме своих племянниц.
- В 2025 году Леся Никитюк создала уже свою семью. 15 июня она впервые стала мамой – у нее и ее жениха Дмитрия родился сын Оскар.