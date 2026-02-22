Печальным известием Леся Никитюк поделилась на своей странице в инстаграме. Потеря стала болезненной для всех членов семьи ведущей.

К слову Дети Степана Гиги впервые назвали причину смерти легендарного певца

Как сообщила Никитюк, ее тетя Галина умерла в воскресенье, 22 февраля. Что именно стало причиной – ведущая не уточнила.

Леся Никитюк поделилась совместным фото, которое сделала с тетей в Запорожье.

Сегодня не стало моей тети Гали. Печаль просто разрывает сердце,

– написала ведущая.



Леся Никитюк с тетей / Фото из инстаграм-сториз

Вероятно, ближайшее время Леся Никитюк не будет выходить на связь, ведь находится в скорби. Также в инстаграм-сториз она опубликовала фото зажженной свечи.

Напомним, ранее о потере сообщил певец Дэвид Аксельрод. 14 февраля умерла его мама.

Что известно о семье Леси Никитюк?