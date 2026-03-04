После громкого заявления о проблемах в семье: Бекхэмы впервые публично обратились к Бруклину
- Бруклин Бекхэм накануне заявил, что в их семье главным был публичный имидж, и он чувствовал себя под постоянным контролем родителей.
- Дэвид и Виктория Бекхэмы публично поздравили сына с днем рождения, отметив, что любят его.
В январе Бруклин Бекхэм, старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов, резко высказался об отношениях с родителями и их семье. Семья никак не комментировала громкое заявление сына.
Однако 4 марта Виктория и Дэвид Бекхэмы нарушили молчание. Они публично обратились к сыну. Это супруги сделали через инстаграм.
4 марта 2026 года Бруклину Бекхэму исполнилось 27 лет. По этому случаю его звездные родители поделились архивными фото и поздравили сына с праздником в инстаграм-сторис. Они отметили, что очень любят Бруклина.
Дэвид и Виктория Бекхэмы поздравили старшего сына Бруклина с днем рождения / Скриншоты из инстаграм-сторис
Заметим, по словам инсайдеров, как сообщило издание People, Дэвид и Виктория были очень расстроены заявлением Бруклина, однако готовы принять его обратно в семью, как только он решит возобновить отношения.
О чем Бруклин Бекхэм сказал в своем заявлении?
- Бруклин Бекхэм заявил, что в их семье важнее всего был публичный имидж.
- По его словам, родители поддерживали образ "идеальной семьи". Чувства Бекхэмы обычно демонстрировали публично – через соцсети, фотосессии и совместные мероприятия.
- Парень утверждает, что всю жизнь находился под контролем родителей и вырос с сильным чувством тревоги.
- Кроме этого, Бруклин утверждает, что родители пытались разрушить его отношения с Николой Пельц, в частности их свадьбу, которая состоялась весной 2022 года.