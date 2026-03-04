После громкого заявления о проблемах в семье: Бекхэмы впервые публично обратились к Бруклину

В январе Бруклин Бекхэм, старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов, резко высказался об отношениях с родителями и их семье. Семья никак не комментировала громкое заявление сына.

Однако 4 марта Виктория и Дэвид Бекхэмы нарушили молчание. Они публично обратились к сыну. Это супруги сделали через инстаграм.

4 марта 2026 года Бруклину Бекхэму исполнилось 27 лет. По этому случаю его звездные родители поделились архивными фото и поздравили сына с праздником в инстаграм-сторис. Они отметили, что очень любят Бруклина.

Дэвид и Виктория Бекхэмы поздравили старшего сына Бруклина с днем рождения / Скриншоты из инстаграм-сторис

Заметим, по словам инсайдеров, как сообщило издание People, Дэвид и Виктория были очень расстроены заявлением Бруклина, однако готовы принять его обратно в семью, как только он решит возобновить отношения.

О чем Бруклин Бекхэм сказал в своем заявлении?