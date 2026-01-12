Укр Рус
12 января, 19:59
Где сейчас победитель 5 сезона "Х-Фактора" Дмитрий Бабак, которого хейтят в сети

Марта Гнат
Основні тези
  • Дмитрий Бабак, победитель 5 сезона "Х-Фактора", после начала войны сменил профессию на парикмахера, но столкнулся с критикой клиенток за некачественные стрижки.
  • Хотя Бабак продолжает выступать и участвует в благотворительных мероприятиях, его деятельность в парикмахерской сфере вызвала негативные отзывы в соцсетях.

Дмитрий Бабак был не просто участником певческих шоу, но и стал победителем "Х-Фактора" в пятом сезоне. Еще в восьмилетнем возрасте мужчина проявил любовь к музыке, однако к мечте пришлось идти довольно долго.

Певец родом из Луганска. Его воспитывали бабушка и дедушка, ведь мать уехала за границу, чтобы заработать денег. После девятого класса пошел учиться на слесаря по ремонту автомобилей. Но Дмитрия не покидало желание развиться в музыкальной сфере. Поэтому судьба его занесла в Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, где тот с отличием получил специальность "эстрадное пение". Следующим шагом Бабака стало участие в талант-шоу. Читайте в материале 24 Канала, что известно о карьере Дмитрия, как сложилась и судьба и почему его хейтят в сети.

К теме Лучшие выступления на "Х-Факторе", которые поразили всех

В 2013 году артист был участником "Голоса страны". На кастинге к нему повернулись сразу трое судей: Тина Кароль, Святослав Вакарчук и Александр Пономарев. Исполнитель решил выбрать команду Вакарчука. В супербоях Дмитрий уступил Кристине Соловий.

Супербой (Дмитрий Бабак и Кристина Соловий): смотрите видео онлайн

Но на этом мужчина решил не сдаваться. Он пришел на "Х-Фактор", хотя его первая попытка была не слишком удачной. И все же ему дали второй шанс, который помог услышать аж четыре "да" от судей.

Дмитрий Бабак на шоу "Х-Фактор": смотрите видео онлайн

В результате Бабак был под руководством грузинской певицы Нино Катамадзе. В финале проекта Дмитрий таки достиг своей мечты – стал победителем.

Дмитрий Бабак в финале шоу "Х-фактор 5": смотрите видео онлайн

После завершения участия в проекте певец сразу погрузился в работу. Записал альбом и снял несколько видеоклипов. Фаны артиста точно помнят одну из его самых известных песен – "Кто без тебя я".

Дмитрий Бабак – "Кто без тебя я": смотрите видео онлайн

В 2018 году вместе с Таней Пискаревой участвовал в Национальном отборе на Евровидение от Беларуси, однако на конкурс они не поехали. В следующем году Дмитрий представлял Украину на "Славянском Базаре". Третье место он разделил с россиянином Иваном Дятловым.

Через некоторое время открыл в столице музыкальную студию, где учил учеников эстрадно-джазового ремесла.

Когда началась полномасштабная война, то музыкальная карьера Бабака резко дала трещину, о чем исполнитель сам и рассказывал. Он закончил курсы парикмахера и начал работать в салоне.

Сегодня победитель "Х-Фактора" активно ведет соцсети, особенно тикток. Он снимает видео первенец клиенток. Некоторые из них набрали почти 1 миллион просмотров. И казалось, что в этом плохого.

Но оказалось, что после стрижек клиентки Бабака начали жаловаться на его непрофессионализм. Девушки публикуют в соцсетях стрижки, которые были выполнены некачественно именно Дмитрием. Кроме того, за работу мастера они заплатили более трех тысяч гривен.

Клиентка жалуется на непрофессиональную стрижку от Дмитрия Бабака: Смотрите видео онлайн

Позже девушка рассказала, что салон хотел компенсировать моральный ущерб за некачественную процедуру. Она выбрала благотворительные взносы, а также средство для роста волос. Договоренность была соблюдена. Однако Дмитрий не извинился за некачественную работу, а в своих соцсетях он сказал, что берет ответственность за то, что не предупредил, что будет стричь сзади и это может быть неудобным.

После огласки ситуации в соцсетях немало других клиенток поддержали пострадавшую, ведь сами стали "жертвами" некачественных услуг. Оказалось, что она была так не одна.

@holovomyykaalisa Я не несу цілі когось образити , або закенселити . Наше відео з Дімою в інсті набрало майже 2 лями , я несу відповідальність в інфо просторі і просто кажу правду яку мала сказати ще в осени . @Shcherbenko_nails мені шкода що з вами це сталось ️ #alisabarber #стрижкабарбершоп #holovomyyka #київ ♬ Pulse of Progress - AtomsCraft

Через все эти негативные отзывы клиенток, Дмитрию начали обращать внимание под видео с его работами. Кроме того, девушки просят других подумать дважды перед тем, как записываться на стрижку к Бабаку.

О личной жизни артиста неизвестно ничего. В соцсетях не публикует такой информации, и "свежих" интервью у Дмитрия нет, что могло бы немного приоткрыть завесу частного.

В начале большой войны переехал из Киева в Черновцы, где занимался волонтерством. Хотел вступить в территориальную оборону, однако ему отказали. Бабак принимал активное участие в благотворительных концертах, играл в многочисленных благотворительных футбольных матчах.

Кроме работы в салоне также время от времени выступает.

Ранее брал интервью у звезд украинского шоу-бизнеса, а также проводил открытые лекции. Вероятно, сегодня Дмитрий этим уже не занимается.