Где сейчас победитель 5 сезона "Х-Фактора" Дмитрий Бабак, которого хейтят в сети

Дмитрий Бабак был не просто участником певческих шоу, но и стал победителем "Х-Фактора" в пятом сезоне. Еще в восьмилетнем возрасте мужчина проявил любовь к музыке, однако к мечте пришлось идти довольно долго.

Певец родом из Луганска. Его воспитывали бабушка и дедушка, ведь мать уехала за границу, чтобы заработать денег. После девятого класса пошел учиться на слесаря по ремонту автомобилей. Но Дмитрия не покидало желание развиться в музыкальной сфере. Поэтому судьба его занесла в Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, где тот с отличием получил специальность "эстрадное пение". Следующим шагом Бабака стало участие в талант-шоу. Читайте в материале 24 Канала, что известно о карьере Дмитрия, как сложилась и судьба и почему его хейтят в сети.

От победителя "Х-Фактора" до парикмахера

В 2013 году артист был участником "Голоса страны". На кастинге к нему повернулись сразу трое судей: Тина Кароль, Святослав Вакарчук и Александр Пономарев. Исполнитель решил выбрать команду Вакарчука. В супербоях Дмитрий уступил Кристине Соловий.

Но на этом мужчина решил не сдаваться. Он пришел на "Х-Фактор", хотя его первая попытка была не слишком удачной. И все же ему дали второй шанс, который помог услышать аж четыре "да" от судей.

В результате Бабак был под руководством грузинской певицы Нино Катамадзе. В финале проекта Дмитрий таки достиг своей мечты – стал победителем.

После завершения участия в проекте певец сразу погрузился в работу. Записал альбом и снял несколько видеоклипов. Фаны артиста точно помнят одну из его самых известных песен – "Кто без тебя я".

В 2018 году вместе с Таней Пискаревой участвовал в Национальном отборе на Евровидение от Беларуси, однако на конкурс они не поехали. В следующем году Дмитрий представлял Украину на "Славянском Базаре". Третье место он разделил с россиянином Иваном Дятловым.

Через некоторое время открыл в столице музыкальную студию, где учил учеников эстрадно-джазового ремесла.

Когда началась полномасштабная война, то музыкальная карьера Бабака резко дала трещину, о чем исполнитель сам и рассказывал. Он закончил курсы парикмахера и начал работать в салоне.

Почему Дмитрий Бабак в эпицентре хейта?

Сегодня победитель "Х-Фактора" активно ведет соцсети, особенно тикток. Он снимает видео первенец клиенток. Некоторые из них набрали почти 1 миллион просмотров. И казалось, что в этом плохого.

Но оказалось, что после стрижек клиентки Бабака начали жаловаться на его непрофессионализм. Девушки публикуют в соцсетях стрижки, которые были выполнены некачественно именно Дмитрием. Кроме того, за работу мастера они заплатили более трех тысяч гривен.

Позже девушка рассказала, что салон хотел компенсировать моральный ущерб за некачественную процедуру. Она выбрала благотворительные взносы, а также средство для роста волос. Договоренность была соблюдена. Однако Дмитрий не извинился за некачественную работу, а в своих соцсетях он сказал, что берет ответственность за то, что не предупредил, что будет стричь сзади и это может быть неудобным.

После огласки ситуации в соцсетях немало других клиенток поддержали пострадавшую, ведь сами стали "жертвами" некачественных услуг. Оказалось, что она была так не одна.

Через все эти негативные отзывы клиенток, Дмитрию начали обращать внимание под видео с его работами. Кроме того, девушки просят других подумать дважды перед тем, как записываться на стрижку к Бабаку.

Как сейчас живет Дмитрий Бабак?

О личной жизни артиста неизвестно ничего. В соцсетях не публикует такой информации, и "свежих" интервью у Дмитрия нет, что могло бы немного приоткрыть завесу частного.

В начале большой войны переехал из Киева в Черновцы, где занимался волонтерством. Хотел вступить в территориальную оборону, однако ему отказали. Бабак принимал активное участие в благотворительных концертах, играл в многочисленных благотворительных футбольных матчах.

Кроме работы в салоне также время от времени выступает.

Ранее брал интервью у звезд украинского шоу-бизнеса, а также проводил открытые лекции. Вероятно, сегодня Дмитрий этим уже не занимается.