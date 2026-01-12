Де зараз переможець 5 сезону "Х-Фактора" Дмитро Бабак, якого хейтять в мережі

Дмитро Бабак був не просто учасником співчих шоу, а й став переможцем "Х-Фактора" у п'ятому сезоні. Ще у восьмирічному віці чоловік проявив любов до музики, однак до мрії довелось йти доволі довго.

Співак родом із Луганська. Його виховували бабуся та дідусь, адже мати поїхала за кордон, щоб заробити грошей. Після дев'ятого класу пішов навчатись на слюсаря з ремонту автомобілів. Та Дмитра не покидало бажання розвинутись у музичній сфері. Тому доля його занесла до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, де той з відзнакою здобув спеціальність "естрадний спів". Наступним кроком Бабака стала участь у талант-шоу. Читайте у матеріалі 24 Каналу, що відомо про кар'єру Дмитра, як склалась і доля і чому його хейтять у мережі.

Від переможця "Х-Фактора" до перукаря

У 2013 році артист був учасником "Голосу країни". На кастингу до нього повернулись одразу троє суддів: Тіна Кароль, Святослав Вакарчук і Олександр Пономарьов. Виконавець вирішив обрати команду Вакарчука. У супербоях Дмитро поступився Христині Соловій.

Супербій (Дмитро Бабак і Христина Соловій): дивіться відео онлайн

Та на цьому чоловік вирішив не здаватись. Він прийшов на "Х-Фактор", хоча його перша спроба була не надто вдала. Та все ж йому дали другий шанс, який допоміг почути аж чотири "так" від суддів.

Дмитро Бабак на шоу "Х-Фактор": дивіться відео онлайн

У результаті Бабак був під керівництвом грузинської співачки Ніно Катамадзе. У фіналі проєкту Дмитро таки досягнув своєї мрії – став переможцем.

Дмитро Бабак у фіналі шоу "Х-фактор 5": дивіться відео онлайн

Після завершення участі в проєкті співак одразу поринув у роботу. Записав альбом і відзняв декілька відеокліпів. Фани артиста точно пам'ятають одну з його найвідоміших пісень – "Хто без тебе я".

Дмитро Бабак – "Хто без тебе я": дивіться відео онлайн

У 2018 році разом із Танею Піскарьовою брав участь у Національному відборі на Євробачення від Білорусі, однак на конкурс вони не поїхали. Наступного року Дмитро представляв Україну на "Слов'янському Базарі". Третє місце він розділив із росіянином Іваном Дятловим.

За якийсь час відкрив у столиці музичну студію, де навчав учнів естрадно-джазового ремесла.

Коли розпочалась повномасштабна війна, то музична кар'єра Бабака різко дала тріщину, про що виконавець сам і розповідав. Він закінчив курси перукаря й почав працювати у салоні.

Чому Дмитро Бабак в епіцентрі хейту?

Сьогодні переможець "Х-Фактора" активно веде соцмережі, особливо тікток. Він знімає відео первтілень клієнток. Деякі з них набрали майже 1 мільйон переглядів. Та здавалось, що у цьому поганого.

Та виявилось, що після стрижок клієнтки Бабака почали скаржитись на його непрофесійність. Дівчата публікують у соцмережах стрижки, які були виконані неякісно саме Дмитром. Крім того, за роботу майстра вони заплатили понад три тисячі гривень.

Клієнтка скаржиться на непрофесійну стрижку від Дмитра Бабака: Дивіться відео онлайн

Пізніше дівчина розповіла, що салон хотів компенсувати моральну шкоду за неякісну процедуру. Вона обрала благодійні внески, а також засіб для росту волосся. Домовленість була дотримана. Однак Дмитро не перепросив за неякісну роботу, а у своїх соцмережах він сказав, що бере відповідальність за те, що не попередив, що стригтиме ззаду і це може бути незручним.

Після розголосу ситуації у соцмережах чимало інших клієнток підтримали постраждалу, адже самі стали "жертвами" неякісних послуг. Виявилось, що вона була так не одна.

Через усі ці негативні відгуки клієнток, Дмитру почали звертати увагу під відео з його роботами. Крім того, дівчата просять інших подумати двічі перед тим, як записуватись на стрижку до Бабака.

Як зараз живе Дмитро Бабак?

Про особисте життя артиста невідомо нічого. У соцмережах не публікує такої інформації, та й "свіжих" інтерв'ю у Дмитра немає, що могло б трішки привідкрити завісу приватного.

На початку великої війни переїхав з Києва до Чернівців, де займався волонтерством. Хотів вступити до територіальної оборони, однак йому відмовили. Бабак брав активну участь у благодійних концертах, грав у численних благодійних футбольних матчах.

Окрім роботи у салоні також час від часу виступає.

Раніше брав інтерв'ю в зірок українського шоубізнесу, а також проводив відкриті лекції. Ймовірно, сьогодні Дмитро цим уже не займається.