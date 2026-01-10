Та все ж, чимало сучасних українських зірок отримали важливий поштовх до популярності саме завдяки цьому проєкту. Серед них: співак МОНАТІК, Мішель Андраде, KAZKA, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Jerry Heil, Нікіта Ломакін та інші. Сьогодні 24 Канал пригадає найкращі виступи на "Х-Факторі", які пам'ятає кожен глядач.

Олександр Кривошапко – Adagio

Один із найвпізнаваніших номерів за всю історію шоу. Потужний вокал, емоція і відчуття великої сцени – після цього виступу Олександра почали сприймати як справжню зірку, хоч на той момент він був просто студентом.

Ба більше, це був кастинг, а не прямі ефіри.

Олександр Кривошапко – Adagio: дивіться відео онлайн

Ірина Борисюк – "Мамо"

Ірина була учасницею першого сезону проєкту "Х-Фактор". Її виступи упродовж всієї участі у шоу були чуттєвими, драматичними та сильними. Одним із таких був переспів пісні "Мамо" Анастасії Приходько.

Ірина Борисюк – "Мамо": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що 15 грудня 2024 року біля Львова сталася смертельна аварія, в якій загинули семеро людей. Серед жертв – єдина донька Ірини.

Дмитро Сисоєв – Wicked Game

Атмосферний, стриманий, але дуже стильний номер. Мінімалізм і глибина – приклад того, коли навіть не високі ноти здатні пробирати до мурах по шкірі.

Дмитро Сисоєв – Wicked Game: дивіться відео онлайн

Можливо, не всі знають, але Дмитро – успішний автор пісень для інших зірок, які знають мільйони українців.

До прикладу:

Оля Полякова – "Лёд тронулся", "Эй, секундочку!";

OLEYNIK – "Зажигать молодым";

Гурт "Агонь" – "Провоцируй";

Ivan Navi – "Тимчасовий релакс";

Анна Трінчер – "Школа", "А у любви нету возраста", "Love story" та інші.

Олександр Порядинський – "Не плач, тато"

Цей виступ багато кого з глядачів пробирав до сліз. Під відео люди досі дякують хлопцю за такий чуттєвий виступ. Один із чоловіків, що написав коментар, розповів, що зараз перебуває на передовій і слухає виконання Сашка у моменти, коли йому важко.

На ютубі відео набрало понад 12,5 мілйьони переглядів.

Олександр Порядинський – "Не плач, тато": дивіться відео онлайн

Юлія Плаксіна – Euphoria

Складна композиція, сильний вокал і впевненість співачки. Один із номерів, який показав новий рівень сучасного виконання у стилі поп на "Х-Факторі".

Юлія Плаксіна – Euphoria: дивіться відео онлайн

Тріо "Хамза" – Make Up

Один із найефектніших виступів на кастингу "Х-Фактор". Троє членів однієї родини підготували яскраві костюми, сильні вокальні дані та виступ, який не схожий на будь-який інший.

Тріо "Хамза" – Make Up: дивіться відео онлайн

Вадим Диякевич – "Кораблі"

Публіка дуже часто критикує інших артистів за переспів пісень гурті "Скрябін", апелюючи, що вони просто псують пісню. Та у випадку Вадима всі у коментарях погоджуються, що краще за цього хлопця пісню "Кораблі" не заспіває ніхто.

Вадим Диякевич – "Кораблі": дивіться відео онлайн

MELOVIN – "Без бою"

Ще до Євробачення він запам'ятався нестандартною подачею і харизмою. Цей виступ став сильним поштовхом для його подальшої участі у шоу.

MELOVIN – "Без бою": дивіться відео онлайн

Варто зазначити, що за всі сезони існування "Х-Фактора" це далеко не всі найкращі виступи, про які можна було згадати. Та згадані вище – це одні з тих, які глядачі й досі переглядають на ютубі.