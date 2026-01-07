Втім, окрім слідування трендам, кожна з цих суконь має свою долю. 24 Канал з посиланням на The Royal Family розповідає детальніше про найвідоміші весільні образи британської монархії.

Не пропустіть Українка написала лист Кейт Міддлтон і отримала несподівану відповідь з палацу: "Ніхто не вірив"

Весільні сукні у королівської сім'ї

Сукня королеви Вікторії (1840)

Королева Вікторія вийшла заміж вже бувши королевою. Для свого весілля з принцом Альбертом 10 лютого 1840 року у королівській каплиці Сент-Джеймського палацу вона обрала напрочуд просте вбрання. Її сукня була пошита з білого атласу та прикрашена глибокою оборкою з мережива хонітон – особливого виду мережива, яке виготовляють у місті Хонітон, графство Девон.

До вирізу, що відкривав плечі, була прикріплена брошка з великим сапфіром в оточенні діамантів. Що цікаво, її подарував принц Альберт з нагоди весілля. Святковий образ королеви доповнювали діамантові сережки та намисто. Водночас на її голові, замість очікуваної корони чи діадеми, був лише вінок з квітів та мереживна фата.

Варто зазначити, що хонітонське мереживо згодом стало традиційним елементом багатьох королівських весільних суконь.

Сукня принцеси Вікторії (1858)

Старша донька королеви Вікторії вийшла заміж за принца Фрідріха Прусського 25 січня 1858 року. Її сукня була виготовлена з тканини з хвилястим візерунком. Крім того, це вбрання прикрашало триярусне хонітонське мереживо, на якому були зображені троянди, трилисник і чортополох – емблеми Англії, Ірландії та Шотландії.

На спідниці ж можна побачити вінки з квітів апельсина та мирта – традиційної весільної квітки в Німеччині, де народився наречений принцеси.

Сукня королеви Єлизавети II (1947)

Весільна сукня королеви Єлизавети, створена сером Норманом Хартнеллом у листопаді 1947 року, була натхненна картиною італійського митця Сандро Боттічеллі "Весна". Головною особливістю вбрання стала Біла троянда Йорків, вишита вручну з понад 10 000 перлин і кристалів.

Сукня королеви мала виріз у формі серця та довгі рукави. На голові у нареченої сяяла діамантова тіара, а позаду тягнувся прозорий шлейф довжиною аж чотири метри.

Сукня принцеси Діани (1981)

Романтичну сукню леді Діани Спенсер із пишною спідницею з шовкової тафти кольору слонової кістки створили дизайнери Девід та Елізабет Емануель у липні 1981 року. Це вбрання справило неабияке враження на людей завдяки ручній вишивці крихітними перламутровими паєтками та перлами з центральним мотивом у вигляді серця.

Обтислий корсаж на кісточках мав вставки зі старовинного мережива, яке належало королеві Марії. Виріз і рукави прикрашали мереживні оборки, а талія, поділ і довгий шлейф також були декоровані мереживом, яке виблискувало перлами та паєтками.

Фату з шовкового тюлю кольору слонової кістки, вкриту перламутровими паєтками, утримувала родинна тіара Спенсерів. Ба більше, перлова вишивка повторювалася навіть на туфлях ручної роботи.

Сукня королеви-консорта Великої Британії Камілли (2005)

Королева-консорт для свого весілля з принцом Уельським 9 квітня 2005 року обрала вбрання від дизайнерів Robinson Valentine. Церемонія відбулася у Віндзорській ратуші, після чого наречені відвідали службу в каплиці Святого Георгія. Образ Камілли складався з вишитого блідо-блакитного із золотом пальто до підлоги, одягненого поверх шифонової сукні в тон. Водночас зачіску королеви прикрашала ефектна композиція із золотого пір'я.

Сукня Кейт Міддлтон (2011)

Весільну сукню Кейт Міддлтон створила дизайнерка Сара Бертон, яка працювала для бренду Alexander McQueen. Верх вбрання нареченої був кольору слонової кістки, щільно облягав талію та трохи додавав об'єму на стегнах. Це нагадувало старовинні корсети, якими славиться цей бренд.

Що цікаво, майстри Королівської школи вишивки вручну вирізали й пришивали мереживні квіти на сукню. На спині ж було 58 маленьких ґудзиків, обтягнутих тканиною.

Спідниця Міддлтон нагадувала квітку, що розкривається, адже її складки м'яко спадали до підлоги. Позаду сукня переходила у довгий шлейф, довжина якого складала майже три метри.

Сукня Меган Маркл (2018)

Сукня Меган Маркл створена британською дизайнеркою Клер Вейт Келлер для французького модного дому Givenchy. Це вбрання пошили з гладкого та щільного шовку, а її ідеальну форму створили за допомогою всього шести швів. Меган хотіла, щоб усі країни Співдружності були символічно поруч із нею, тому на довгій фаті вишили квіти, характерні для кожної з 53 держав. Голову Маркл прикрашала діамантова тіара зі старовинною брошкою, яку нареченій позичила сама королева Єлизавета II.

Важливо зазначити, що менш ніж через два роки після цієї казкової церемонії життя подружжя кардинально змінилося. У 2020 році принц Гаррі та Меган Маркл приголомшили світ рішенням скласти повноваження членів королівської родини та переїхати до США. Пара вирішила відмовитися від офіційних обов'язків, щоб будувати фінансово незалежне життя та виховувати дітей якомога далі від суворих палацових правил, як зауважує The Office of the Duke and Duchess of Sussex.

Сукня принцеси Євгенії (2018)

Сукню принцеси створили дизайнери Пітер Пілотто та Крістофер Де Вос. Вбрання з відкритими плечима та довгим шлейфом пошили модельєри, які врахували головне прохання Євгенії – зробити глибокий виріз на спині. Принцеса хотіла показати свій шрам від операції на хребті, щоб підтримати інших людей і довести, що таких слідів не варто соромитися. Навіть тканину для вбрання розробили окремо, прикрасивши її особливими символами, серед яких була і Біла троянда родини Йорків.

Які ще весільні традиції має британська королівська родина?