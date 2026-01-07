Впрочем, кроме следования трендам, каждое из этих платьев имеет свою судьбу. 24 Канал со ссылкой на The Royal Family рассказывает подробнее о самых известных свадебных образах британской монархии.

Свадебные платья у королевской семьи

Платье королевы Виктории (1840)

Королева Виктория вышла замуж уже будучи королевой. Для своей свадьбы с принцем Альбертом 10 февраля 1840 года в королевской часовне Сент-Джеймского дворца она выбрала удивительно простой наряд. Ее платье было сшито из белого атласа и украшено глубокой оборкой из кружева хонитон – особого вида кружева, которое изготавливают в городе Хонитон, графство Девон.

К вырезу, что открывал плечи, была прикреплена брошь с большим сапфиром в окружении бриллиантов. Что интересно, ее подарил принц Альберт по случаю свадьбы. Праздничный образ королевы дополняли бриллиантовые серьги и ожерелье. В то же время на ее голове, вместо ожидаемой короны или диадемы, был только венок из цветов и кружевная фата.

Стоит отметить, что хонитонское кружево впоследствии стало традиционным элементом многих королевских свадебных платьев.

Платье принцессы Виктории (1858)

Старшая дочь королевы Виктории вышла замуж за принца Фридриха Прусского 25 января 1858 года. Ее платье было изготовлено из ткани с волнистым узором. Кроме того, этот наряд украшало трехъярусное хонитонское кружево, на котором были изображены розы, трилистник и чертополох – эмблемы Англии, Ирландии и Шотландии.

На юбке же можно увидеть венки из цветов апельсина и мирта – традиционного свадебного цветка в Германии, где родился жених принцессы.

Платье королевы Елизаветы II (1947)

Свадебное платье королевы Елизаветы, создано сэром Норманом Хартнеллом в ноябре 1947 года, было вдохновлено картиной итальянского художника Сандро Боттичелли "Весна". Главной особенностью наряда стала Белая роза Йорков, вышитая вручную из более 10 000 жемчужин и кристаллов.

Платье королевы имело вырез в форме сердца и длинные рукава. На голове у невесты сияла бриллиантовая тиара, а сзади тянулся прозрачный шлейф длиной аж четыре метра.

Платье принцессы Дианы (1981)

Романтическое платье леди Дианы Спенсер с пышной юбкой из шелковой тафты цвета слоновой кости создали дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль в июле 1981 года. Этот наряд произвел большое впечатление на людей благодаря ручной вышивке крошечными перламутровыми пайетками и жемчугом с центральным мотивом в виде сердца.

Облегающий корсаж на косточках имел вставки из старинного кружева, которое принадлежало королеве Марии. Вырез и рукава украшали кружевные оборки, а талия, подол и длинный шлейф также были декорированы кружевом, которое сверкало жемчугом и пайетками.

Фату из шелкового тюля цвета слоновой кости, покрытую жемчужными пайетками, удерживала семейная тиара Спенсеров. Более того, жемчужная вышивка повторялась даже на туфлях ручной работы.

Платье королевы-консорта Великобритании Камиллы (2005)

Королева-консорт для своей свадьбы с принцем Уэльским 9 апреля 2005 года выбрала наряд от дизайнеров Robinson Valentine. Церемония состоялась в Виндзорской ратуше, после чего молодожены посетили службу в часовне Святого Георгия. Образ Камиллы состоял из вышитого бледно-голубого с золотом пальто в пол, одетого поверх шифонового платья в тон. В то же время прическу королевы украшала эффектная композиция из золотых перьев.

Платье Кейт Миддлтон (2011)

Свадебное платье Кейт Миддлтон создала дизайнер Сара Бертон, которая работала для бренда Alexander McQueen. Верх наряда невесты был цвета слоновой кости, плотно облегал талию и немного добавлял объема на бедрах. Это напоминало старинные корсеты, которыми славится этот бренд.

Что интересно, мастера Королевской школы вышивки вручную вырезали и пришивали кружевные цветы на платье. На спине же было 58 маленьких пуговиц, обтянутых тканью.

Юбка Миддлтон напоминала раскрывающийся цветок,, ведь ее складки мягко спадали к полу. Сзади платье переходило в длинный шлейф, длина которого составляла почти три метра.

Платье Меган Маркл (2018)

Платье Меган Маркл создано британским дизайнером Клэр Уэйт Келлер для французского модного дома Givenchy. Этот наряд сшили из гладкого и плотного шелка, а его идеальную форму создали с помощью всего шести швов. Меган хотела, чтобы все страны Содружества были символически рядом с ней, поэтому на длинной фате вышили цветы, характерные для каждого из 53 государств. Голову Маркл украшала бриллиантовая тиара со старинной брошью, которую невесте одолжила сама королева Елизавета II.

Важно отметить, что менее чем через два года после этой сказочной церемонии жизнь супругов кардинально изменилась. В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл ошеломили мир решением сложить полномочия членов королевской семьи и переехать в США. Пара решила отказаться от официальных обязанностей, чтобы строить финансово независимую жизнь и воспитывать детей подальше от строгих дворцовых правил, как пишет The Office of the Duke and Duchess of Sussex.

Платье принцессы Евгении (2018)

Платье принцессы создали дизайнеры Питер Пилотто и Кристофер Де Вос. Наряд с открытыми плечами и длинным шлейфом пошили модельеры, которые учли главную просьбу Евгении – сделать глубокий вырез на спине. Принцесса хотела показать свой шрам от операции на позвоночнике, чтобы поддержать других людей и доказать, что таких следов не стоит стесняться. Даже ткань для наряда разработали отдельно, украсив ее особыми символами, среди которых была и Белая роза семьи Йорков.

Какие еще свадебные традиции имеет британская королевская семья?