Никто не верил, что принцесса ответит, но спустя некоторое время женщина получила официальное письмо из Кенсингтонского дворца. Пишет 24 Канал со ссылкой на пост в Threads.

Лина коллекционирует деньги из разных стран и давно мечтала о купюре с изображением королевы Елизаветы, поэтому решила написать письмо Кейт Миддлтон.

Рассказала свою историю, вложила туда украинские гривны в эквиваленте, типа как "культурный обмен", и отправила. Честно говоря, никто не верил, что я получу ответ, но он пришел,

– написала женщина.

Что ей ответили?

Лина получила официальное письмо от Офиса принца и принцессы Уэльских, где ее искренне поблагодарили.

Принцесса Уэльская была тронута тем, что вы так о ней думаете, но, к сожалению, ей невозможно удовлетворить вашу просьбу. Как вы, вероятно, понимаете, Ее Королевское Высочество получает очень большое количество подобных запросов, и из-за их значительного объема она не может принять их все,

– объяснили в тексте.

Гривны женщине вернули, а также добавили к письму фото Кейт Миддлтон с мужем и детьми с рождественской открытки 2024 года.

Пользовательница не расстроилась, а отметила, что сам факт ответа стал приятной неожиданностью и маленькой победой.

Украинка получила письмо от Офиса принца и принцессы Уэльских / Фото с Threads