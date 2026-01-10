И все же, немало современных украинских звезд получили важный толчок к популярности именно благодаря этому проекту. Среди них: певец МОНАТИК, Мишель Андраде, KAZKA, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Jerry Heil, Никита Ломакин и другие. Сегодня 24 Канал вспомнит лучшие выступления на "Х-Факторе", которые помнит каждый зритель.

Александр Кривошапко – Adagio

Один из самых узнаваемых номеров за всю историю шоу. Мощный вокал, эмоция и ощущение большой сцены – после этого выступления Александра начали воспринимать как настоящую звезду, хоть на тот момент он был просто студентом.

Более того, это был кастинг, а не прямые эфиры.

Александр Кривошапко – Adagio: смотрите видео онлайн

Ирина Борисюк – "Мамо"

Ирина была участницей первого сезона проекта "Х-Фактор". Ее выступления на протяжении всего участия в шоу были чувственными, драматическими и сильными. Одним из таких был перепев песни "Мамо" Анастасии Приходько.

Ирина Борисюк – "Мамо": смотрите видео онлайн

Напомним, что 15 декабря 2024 года возле Львова произошла смертельная авария, в которой погибли семь человек. Среди жертв – единственная дочь Ирины.

Дмитрий Сысоев – Wicked Game

Атмосферный, сдержанный, но очень стильный номер. Минимализм и глубина – пример того, когда даже не высокие ноты способны пробирать до мурашек по коже.

Дмитрий Сысоев – Wicked Game: смотрите видео онлайн

Возможно, не все знают, но Дмитрий – успешный автор песен для других звезд, которые знают миллионы украинцев.

К примеру:

Оля Полякова – "Лёд тронулся", "Эй, секундочку!";

OLEYNIK – "Зажигать молодым";

Группа "Агонь" – "Провоцируй";

Ivan Navi – "Временный релакс";

Анна Тринчер – "Школа", "А у любви нет возраста", "Love story" и другие.

Александр Порядинский – "Не плачь, папа"

Это выступление многих из зрителей пробивало до слез. Под видео люди до сих пор благодарят парня за такое чувственное выступление. Один из мужчин, что написал комментарий, рассказал, что сейчас находится на передовой и слушает исполнение Саши в моменты, когда ему трудно.

На ютубе видео набрало более 12,5 милйьони просмотров.

Александр Порядинский – "Не плачь, папа": смотрите видео онлайн

Юлия Плаксина – Euphoria

Сложная композиция, сильный вокал и уверенность певицы. Один из номеров, который показал новый уровень современного исполнения в стиле поп на "Х-Факторе".

Юлия Плаксина – Euphoria: смотрите видео онлайн

Трио "Хамза" – Make Up

Одно из самых эффектных выступлений на кастинге "Х-Фактор". Трое членов одной семьи подготовили яркие костюмы, сильные вокальные данные и выступление, которое не похоже на любое другое.

Трио "Хамза" – Make Up: смотрите видео онлайн

Вадим Диякевич – "Корабли"

Публика очень часто критикует других артистов за перепев песен группы "Скрябин", апеллируя, что они просто портят песню. Но в случае Вадима все в комментариях соглашаются, что лучше этого парня песню "Корабли" не споет никто.

Вадим Диякевич – "Корабли": смотрите видео онлайн

MELOVIN – "Без бою"

Еще до Евровидения он запомнился нестандартной подачей и харизмой. Это выступление стало сильным толчком для его дальнейшего участия в шоу.

MELOVIN – "Без бою": смотрите видео онлайн

Стоит отметить, что за все сезоны существования "Х-Фактора" это далеко не все лучшие выступления, о которых можно было вспомнить. Но упомянутые выше – это одни из тех, которые зрители до сих пор просматривают на ютубе.