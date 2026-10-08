Почти 30 лет назад: Дмитрий Гордон показал архивное фото Натальи Могилевской
Журналист Дмитрий Гордон показал архивную фотографию певицы Натальи Могилевской, сделанную в 1999 году, что было еще 27 лет назад.
Тогда Наталье было всего 23 года. Гордон поделился фотографией в инстаграме.
На фото Могилевская позировала с пышными вьющимися волосами медно-каштанового оттенка и в блузке с кружевной отделкой.
Сам журналист выбрал яркий красно-черный образ с рубашкой, галстуком и пиджаком.
Архивный снимок не оставил равнодушной и саму певицу.
В комментариях она тепло отреагировала на совместное фото, написав: "Милахи".
А подписчики Гордона в комментариях обратили внимание на то, как изменилась Могилевская за эти годы. Один из пользователей отметил, что на архивном фото артистка выглядит значительно старше, чем сейчас, несмотря на то, что тогда ей было всего 23 года.
Другой сравнил ее образ с героиней популярного сериала "Клан Сопрано".
К слову, недавно в сети также стало вирусным архивное видео с 25-летней Натальей Могилевской.