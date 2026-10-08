Тогда Наталье было всего 23 года. Гордон поделился фотографией в инстаграме.

На фото Могилевская позировала с пышными вьющимися волосами медно-каштанового оттенка и в блузке с кружевной отделкой.

Сам журналист выбрал яркий красно-черный образ с рубашкой, галстуком и пиджаком.

Наталья Могилевская и Дмитрий Гордон / Фото Феликса Розенштейна

Архивный снимок не оставил равнодушной и саму певицу.

В комментариях она тепло отреагировала на совместное фото, написав: "Милахи".

А подписчики Гордона в комментариях обратили внимание на то, как изменилась Могилевская за эти годы. Один из пользователей отметил, что на архивном фото артистка выглядит значительно старше, чем сейчас, несмотря на то, что тогда ей было всего 23 года.

Как сейчас выглядит Наталья Могилевская / Фото из ее инстаграма

Другой сравнил ее образ с героиней популярного сериала "Клан Сопрано".

Дженис Сопрано из телесериала HBO "Клан Сопрано" / Фото из открытых источников

К слову, недавно в сети также стало вирусным архивное видео с 25-летней Натальей Могилевской.