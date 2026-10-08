Тоді Наталії було лише 23 роки. Гордон поділився світлиною в інстаграмі.

На фото Могилевська позувала з пишним кучерявим волоссям мідно-каштанового відтінку та в блузі з мереживним оздобленням.

Сам журналіст обрав яскравий червоно-чорний образ із сорочкою, краваткою та піджаком.

Наталія Могилевська і Дмитро Гордон / Фото Фелікса Ростенштейна

Архівний кадр не залишив байдужою і саму співачку.

У коментарях вона тепло відреагувала на спільне фото, написавши: "Милахи".

А підписники Гордона у коментарях звернули увагу на те, як змінилася Могилевська за ці роки. Один із користувачів зазначив, що на архівному фото артистка має значно старший вигляд, ніж зараз, попри те, що тоді їй було лише 23 роки.

Як зараз виглядає Наталія Могилевська / Фото з її інстаграму

Інший порівняв її образ із героїнею популярного серіалу "Клан Сопрано".

Дженіс Сопрано з телесеріалу HBO "Клан Сопрано" / Фото з відкритих джерел

До слова, нещодавно в мережі також завірусилося архівне відео з 25-річною Наталією Могилевською.