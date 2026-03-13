Блогер Яна Варварук впервые назвала истинную причину развода с мужем: "Мы не говорили"
- Яна Варварук рассказала, что развод с Дмитрием был совместным решением, хотя инициатором стал Дмитрий.
- Пара переписала дом на ребенка и сохранила хорошие отношения после развода.
29 декабря 2025 года блогеры Дмитрий и Яна Варваруки объявили о разводе после 11 лет вместе. Теперь женщина впервые поделилась деталями разрыва их брака.
Об этом Яна рассказала в интервью, которое вышло на ютуб-канале Мирославы Мандзюк. Также инфлюенсерка раскрыла, в каких сейчас отношениях находится с бывшим мужем.
Как выяснилось, супруги разъехались еще до Нового года. Инициатором развода стал Дмитрий, однако Яна поделилась, что и сама уже длительное время думала об этом.
Это было все же совместное решение. Он первый, кто на это решился, а я в голове часто об этом думала и просто не решилась на это первая,
– объяснила женщина.
Она также призналась, что ей до сих пор трудно говорить на эту тему. По словам Яны Варварук, в течение последнего года они с мужем потеряли ту близость, которая была раньше. Супруги не решали проблемы, которые возникали в отношениях, и со временем поняли, что им уже не за что держаться в этих отношениях.
Мы отдалились, мы не говорили. Не хочу его обвинять в чем-то. У него есть свои моменты... Это было нарастающее решение, к которому пришли постепенно,
– поделилась блогерша.
Дом, который Варваруки приобрели в браке, решили переписать на ребенка. Другого общего имущества у пары нет – автомобили у каждого остаются свои.
Несмотря на развод, Дмитрий и Яна сохраняют хорошие отношения. Мужчина и в дальнейшем участвует в жизни их сына. Фамилию Варварук Яна решила оставить.
Я подумала, что лучше так, потому что хочу, чтобы была общая фамилия с сыном. Мне так, думаю, будет проще, особенно, с выездами за границу и так далее,
– объяснила блогерша.
Интервью с Яной Варварук: смотрите видео онлайн
Какой была история любви Дмитрия и Яны Варварук?
- Они познакомились еще во время учебы – в общежитии. Дмитрий и Яна часто проводили время вместе и много общались. Однако, как признавалась женщина в шоу "Мамский движ", в начале она не рассматривала Дмитрия как парня – скорее воспринимала как друга. Впоследствии их дружба все же переросла в романтические отношения.
- Предложение в их истории было дважды. После четырех лет отношений Дмитрий впервые предложил Яне жениться во время путешествия в Сицилию – на пляже. Однако после этого пара разошлась почти на год. Впоследствии Дмитрий и Яна решили дать своим отношениям еще один шанс. Второе предложение Дмитрий сделал в день рождения любимой.
- Сначала пара тайно зарегистрировала брак. Год они прожили как супруги, а потом решили обвенчаться в церкви.
- После венчания организовали празднование для близких – на нем было около 40 гостей. Свадьбу устроили в украинском стиле под открытым небом в Галицком замке.
- 25 января 2023 года Дмитрий и Яна впервые стали родителями. У супругов родился сын, которого назвали Марком.