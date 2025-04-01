Уехал из Украины и не вернулся: Кондратюк назвал имя известного актера, который его подвел

Продюсер Игорь Кондратюк рассказал, как его подставил актер Дмитрий Ярошенко. Он выехал за границу во время полномасштабной войны и не вернулся в Украину.

Игорь Кондратюк вспомнил работу над фильмом "В зените". В 2021 году удалось снять часть, но во время полномасштабного вторжения лента стала на паузу, пишет Show 24 со ссылкой на "Рандеву с Яниной Соколовой".

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Продюсер рассказал, что режиссером фильма стал Игорь Стеколенко, который уже много лет живет в Берлине. Тогда как главный актер Дмитрий Ярошенко уехал из Украины с разрешением Минкульта и не вернулся из-за боязни мобилизации.

Во время полномасштабного вторжения главный герой Дмитрий Ярошенко, у которого 80% экранного времени, выехал с разрешения Минкульта и не вернулся из-за страха того, что его могут мобилизовать. Кино зависло, я получил 40% финансирования. Когда это кино возродится, не знаю,

– поделился Игорь Кондратюк.

Несмотря на то, что продюсер стал жертвой таких обстоятельств, он выступает против запрета выезда артистам за границу. По его мнению, важнее то, что есть много музыкантов, которые привозят в Украину миллионы на Силы Обороны.

Заметим, ранее Игорь Кондратюк удивил заявлением о службе Виталия Козловского в ВСУ. По словам продюсера, его бывший подопечный уже давно не служит.

Что известно о Дмитрии Ярошенко

Дмитрий Ярошенко – известный украинский актер театра и кино. Родился в Желтых Водах. Во время учебы в лицее преподаватели заметили его актерский талант, поэтому посоветовали выбирать именно эту профессию.



Дмитрий Ярошенко / Фото "Украинской правды"

Ярошенко был актером театра Дах, а также играл во многих фильмах. Больше всего его знают за главную роль Василия Стуса в фильме "Запрещенный".