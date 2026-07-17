Коляденко раскрыл свой кредитный лимит и признался, что пообещал сотрудникам банка

Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко откровенно рассказал о своем отношении к деньгам и кредитам. Артист раскрыл сумму своего кредитного лимита и признался, почему на протяжении многих лет не может его погасить.

По словам знаменитости в интервью изданию OBOZ.UA, он привык жить сегодняшним днем и не умеет экономить или создавать финансовую подушку. Шоумен отметил, что тратит деньги на спонтанные желания, такие как шопинг, любимая еда или помощь другим.

В то же время Коляденко совершенно спокойно относится к жизни в долг. Он признался, что уже много лет, еще со времен до пандемии коронавируса, имеет стабильный кредитный лимит на банковской карте.

Абсолютно (смеется). У меня сейчас есть кредитный лимит – 76 тысяч гривен. Причем он у меня уже много лет, кажется, еще со времен до ковида. Я сто раз мог его закрыть. Погашу – и он снова открывается. Бывает, деньги закончились, смотрю – снова доступны 76 тысяч. Думаю: "Ну ладно, пошли в супермаркет" (смеется),

– рассказал Дмитрий.

Дмитрий Коляденко / фото из инстаграма

Артист добавил, что наличие этих средств дает ему психологическое спокойствие. Также он поделился забавной деталью об общении с персоналом финансового учреждения.

Это не мои деньги, но я знаю, что в любой момент могу ими воспользоваться, а потом вернуть. Мне так психологически спокойно. Честно говоря, не знаю почему, но комфортно жить с таким кредитным лимитом. Я обещал сотрудницам банка, что когда-нибудь его закрою. Но пока что он у меня есть – и пусть так и будет,

– отметил шоумен.

Кроме того, во время беседы Коляденко ответил на вопрос о своих самых крупных гонорарах. Артист заметил, что сейчас, во время войны, не считает уместным хвастаться состоянием, но признал, что его доходы не такие большие, как у топовых звезд вроде Оли Поляковой или Монатика. Однако он подтвердил, что за один вечер ему удавалось зарабатывать десятки тысяч долларов, что для него является хорошими деньгами.

Кстати, Дмитрий Коляденко спустя 12 лет наконец погасил долг за машину Ирине Билык, однако ему пришлось кое-что продать.