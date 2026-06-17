Куда исчез главный путешественник страны Дмитрий Комаров и чем он занимается сегодня

Летний сезон богат звездными днями рождения. Например, сегодня, 17 июня, Дмитрию Комарову исполняется 43 года. Телеведущий уже давно не путешествует по миру в поисках эксклюзивного контента, однако ищет невероятные пейзажи и истории на территории Украины.

Его журналистская карьера началась очень давно. В 12 лет Дмитрий уже опубликовал свою первую статью, а в 16 – начал работать в украинском еженедельнике "Телетиждень". Интересно, что его первое высшее образование – инженер, а второе – специалист по связям с общественностью. Именно такая настойчивость помогла Комарову стать тем, кем он является сегодня. В день его рождения 24 Канал расскажет, что известно о жизни путешественника и где он сейчас.

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"Мир наизнанку" и война в Украине

Еще в студенческие годы мужчина путешествовал, отдавая предпочтение нестандартным маршрутам. А дальше начал получать деньги за фоторепортажи из экзотических мест.

Когда Дмитрий путешествовал по Таиланду, именно тогда у него появилась идея создать программу "Мир наизнанку". Украинские телеканалы не разделяли такого восторга, поэтому отказывали амбициозному медийщику. В итоге он за свой счет снял пилотный выпуск и не прогадал. Трэвел-проект стал успешным не только в Украине, но и за ее пределами.

"Мир наизнанку", 1 выпуск 1 сезона: смотрите видео онлайн

Таким образом телеведущий объездил десятки стран мира. В 2020 году Комаров получил звание "Заслуженного журналиста Украины" за активную профессиональную деятельность, создание проектов и преданность делу.

Дмитрий Комаров в Таиланде / Фото из инстаграма путешественника

В 2021 году ведущий выпустил авторский проект "Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым", который создал к 30-летию независимости Украины. Идея программы возникла, когда в мире бушевала пандемия коронавируса. Всего вышло 3 сезона авторского проекта.

"Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым" 1 выпуск: смотрите видео онлайн

Когда началась большая российско-украинская война, Дмитрий продолжил волонтерскую деятельность и сосредоточил помощь на поддержке Вооруженных Сил Украины. Мужчина воздерживается от распространения подробностей об оказанной помощи из соображений безопасности.

Когда ВСУ освободили города Киевской области от российских оккупантов, журналист одним из первых побывал в Гостомеле, Буче, Ирпене и других регионах Украины.

Фильм "Год" (первая часть): смотрите видео онлайн

Дмитрий продолжает путешествовать по Украине и исследовать ее. В прошлом году состоялась премьера 3-го сезона программы "Мир наизнанку. Украина".

Дмитрий Комаров / Фото из инстаграма путешественника

Личная жизнь

В 2019 году Комаров сообщил неожиданную новость – главный путешественник страны женился. Его избранницей стала Александра Кучеренко – модель, танцовщица, ведущая и "Мисс Украина-2016".

Дмитрий Комаров женился / Фото из инстаграма телеведущего

Как оказалось, пара познакомилась на шоу "Мисс Украина-2016", где Дмитрий был ведущим, а Александра – участницей, которая вскоре стала и победительницей.

Однако счастье длилось не так долго, как хотелось бы. В марте 2025 года публике стало известно, что Комаров и Кучеренко расстаются. Пара официально не давала интервью по поводу таких событий в жизни, однако телеведущий вышел на связь с подписчиками, где кратко сообщил о таком повороте в жизни.

Никто никого не предал. Не обманул. Расходимся с уважением друг к другу. Это взвешенное решение двух взрослых людей. И все, что было в нашей совместной жизни, остается только нашим, между нами двоими. За закрытыми дверями семьи, которую нам не удалось сохранить,

– написал телеведущий.

Медиа-персона подчеркнул, что между ним и Александрой сохраняется уважение и здоровые отношения. И посоветовал семьям больше общаться друг с другом.

Где сейчас Дмитрий Комаров?

В сентябре 2025 года Комаров удивил публику резким похудением. Журналист не объяснял, почему изменился его внешний вид, однако в сети предполагали, что похудение Дмитрия может быть связано со сложным этапом в личной жизни.

Дмитрий Комаров сильно похудел / Фото Юрия Андриевского

Чем сейчас занимается телеведущий – неизвестно. Возможно, снова работает над новым сезоном тревел-программы. В конце мая Комаров опубликовал пост, который посвятил украинскому художнику Ивану Марчуку. В день рождения легенды Дмитрий подарил 90-летнему художнику старинный сундук ручной работы из Непала.

Дмитрий Комаров и Иван Марчук / Фото из инстаграма ведущего

Поэтому сейчас ждем от медийщика новостей и очередных проектов, которые помогают увидеть красоту в мельчайших деталях.