Дмитрий Комаров объявил о разводе с женой

В сети длительное время ходили слухи о том, что украинский телеведущий Дмитрий Комаров развелся с женой. Он впервые прокомментировал эту информацию.

Выяснилось, что Комаров и Александра Кучеренко действительно подали заявление на развод. Телеведущий публично высказался об их решении. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Дмитрия.

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Мы подали совместное заявление о расторжении брака через ЗАГС и расстаемся мирно и цивилизованно. А эмоциональный судебный иск остался без рассмотрения,

– написал телеведущий.