Сознательное решение, – у Комарова объяснили, почему "Мир наизнанку" озвучивают на русском

Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров попал в языковой скандал. Пользователи соцсетей обвинили его в создании шоу "Мир наизнанку" на русском языке.

В ответ на общественный резонанс пресс-служба телеведущего предоставила официальное объяснение ситуации. Сообщает Show 24 со ссылкой на 1+1.

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Так, в команде Комарова отметили, что Дмитрий сосредоточен исключительно на создании украиноязычного контента для "Мира наизнанку", который в первую очередь транслируется на телеканале "1+1 Украина", а затем размещается на украиноязычном ютуб-канале проекта.

"Дмитрий Комаров не создает контент на русском языке", – подчеркнули в пресс-службе. В то же время они подтвердили существование нескольких иноязычных ютуб-каналов, на которых после премьеры размещаются переведенные версии программ.

То, что Дмитрий Комаров снова начал выпускать "Мир наизнанку" на русском языке очень возмутило общественность.

Команда телеведущего объяснила, что начиная с 2023 года, с проекта "Год", было принято решение выпускать материалы о войне на самых распространенных языках мира, среди которых английский, испанский, португальский, французский и русский. Целью такого подхода является донесение правды о событиях в Украине до максимально широкой международной аудитории.

Озвучка авторских проектов Дмитрия Комарова на разных языках – это сознательное, взвешенное, совместное, давнее решение, чтобы охватывать как можно большую аудиторию и доносить информацию об Украине, именно с точки зрения украинцев,

– заявили в пресс-службе.

По словам представителей Комарова, все международные версии озвучиваются другими голосами, а украинский канал остается основным, где выходят оригинальные версии проекта с оригинальным звуком и голосом Дмитрия Комарова на украинском языке.