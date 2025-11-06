Экс-министр МИД Дмитрий Кулеба сделал предложение любимой
- Дмитрий Кулеба сделал предложение соосновательнице "Книголав" Светлане Павелецкой, которая ответила согласием.
- Кулеба поделился этой новостью в программе "Утро в большом городе".
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал предложение своей возлюбленной, соучредительнице издательства "Книголав" Светлане Павелецкой. Она сказала дипломату "да".
Об этом Кулеба рассказал в рубрике "55 за 5" в рамках программы "Утро в большом городе". Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Факты".
Ранее Дмитрий Кулеба заявлял, что не видит смысла официально оформлять отношения. Журналистка Алина Шаманская поинтересовалась у дипломата, не изменилось ли его мнение.
Чем дольше мы живем вместе, тем больше я меняю свое мнение о браке. Мы даже об этом говорили. Светлана, я знаю твои желания,
– ответил экс-министр МИД.
Впоследствии Кулеба записал видео, в котором сообщил, что сделал Павелецкой предложение.
Я давал интервью и попросил вас не разрушать один сюрприз. Так вот, пока вы там монтируете, этот сюрприз состоялся. Я сделал Светлане предложение,
– рассказал дипломат.
Отметим! Весной 2025 года в интервью Славе Демину Светлана Павелецкая делилась, что они с Дмитрием Кулебой считают, что "факт штампа в паспорте" не объединяет больше, а сдерживает, ведь оба уже были в браке.
Кулеба признался, что они даже не думали и не говорили о том, чтобы официально оформить отношения.
"Единственная проблема, которая возникает, это, собственно, когда мы представляем друг друга кому-то. Например, на английском языке звучит нормально, когда говоришь, что это моя партнерша, а на украинском оно странно звучит. Поэтому мы решили, что проще говорить " – "это мой гражданский муж", это моя гражданская жена"", – поделился он.
Что известно о личной жизни Кулебы и Павелецкой?
Евгения Кулеба, основательница и руководитель общественной организации "Город-сад", – первая жена экс-министра иностранных дел. Дипломат объявил о разводе с ней в 2022 году.
В этом браке родилось двое детей: сын Егор и дочь Любовь.
Светлана Павелецкая от предыдущего брака имеет сына.
Дмитрий и Светлана впервые встретились в 2003 году. Кулеба был на последнем курсе Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, где также училась Павелецкая.
"У нас создали команду для студентов-международников, мы имитировали судебный процесс, играли что-то вроде дебатов. Нам дали тренера – им был Дмитрий", – рассказывала соучредитель издательства "Книголав".
Однако с тех пор они не виделись до 2014 года. Впоследствии дипломат написал книгу "Война за реальность" и решил издать ее в "Книголаве". Позже между ними завязались отношения.
Дмитрий и Светлана живут вместе с 2021 года. Больше об отношениях пары читайте по ссылке.