Ексміністр МЗС Дмитро Кулеба освідчився коханій

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба освідчився своїй коханій, співзасновниці видавництва "Книголав" Світлані Павелецькій. Вона сказала дипломату "так".

Про це Кулеба розповів у рубриці "55 за 5" в рамках програми "Ранок у великому місті". Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Факти".

Раніше Дмитро Кулеба заявляв, що не бачить сенсу офіційно оформлювати стосунки. Журналістка Аліна Шаманська поцікавилася у дипломата, чи його думка не змінилась.

Чим довше ми живемо разом, тим більше я змінюю свою думку про шлюб. Ми навіть про це говорили. Світлано, я знаю твої бажання,

– відповів ексміністр МЗС.

Згодом Кулеба записав відео, в якому повідомив, що освідчився Павелецькій.

Я давав інтерв'ю і попросив вас не руйнувати один сюрприз. Так от, поки ви там монтуєте, цей сюрприз відбувся. Я зробив Світлані пропозицію,

– розповів дипломат.

Дмитро Кулеба і Світлана Павелецька / Фото з інстаграму підприємиці

Зазначимо! Навесні 2025 року в інтерв'ю Славі Дьоміну Світлана Павелецька ділилась, що вони з Дмитром Кулебою вважають, що "факт штампа у паспорті" не поєднує більше, а стримує, адже обидва вже були у шлюбі.

Кулеба зізнався, що вони навіть не думали та не говорили про те, щоб офіційно оформити стосунки.

"Єдина проблема, яка виникає, це, власне, коли ми представляємо одне одного комусь. Наприклад, англійською мовою звучить нормально, коли кажеш, що це моя партнерка, а українською воно дивно звучить. Тому ми вирішили, що простіше говорити" – "це мій цивільний чоловік", це моя цивільна дружина"", – поділився він.

Що відомо про особисте життя Кулеби та Павелецької?