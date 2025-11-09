Это было очень мило, – возлюбленная Дмитрия Кулебы рассказала, как дипломат ей сделал предложение
- Дмитрий Кулеба сделал предложение Светлане Павелецкой в присутствии детей, что стало для нее неожиданностью.
- Пара состоит в отношениях около 4 лет и сначала не планировала официально оформлять отношения, но Кулеба изменил свое мнение.
6 ноября стало известно, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал предложение своей возлюбленной Светлане Павелецкой.
Теперь же пара впервые рассказала, как произошло предложение руки и сердца. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу блогера Ангелины Пичик, которая снимает видео об историях пар.
Светлана Павелецкая не ожидала, что Дмитрий ей сделает предложение именно в тот момент.
На одном колене. С детьми. Это было очень мило,
– вспомнила женщина.
Дмитрий добавил: "В присутствии всех, кому это надо".
Для справки! У Кулебы есть сын Егор и дочь Люба от предыдущего брака. Светлана воспитывает сына Александра. Ранее в интервью изданию OBOZ.UA Павелецкая рассказывала, что они с любимым хорошо ладят с детьми друг друга.
Почему Светлана Павелецкая не ожидала, что мужчина ей сделает предложение?
- Пара находится в отношениях около 4 лет. До этого они уже были женаты с другими партнерами.
- После развода Кулеба говорил, что "факт штампа в паспорте" не объединяет больше, а сдерживает, поэтому они со Светланой не думали и не говорили о том, чтобы официально оформить отношения.
- В то же время в интервью осенью этого года он признался, что изменил свое мнение.