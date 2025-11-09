Это было очень мило, – возлюбленная Дмитрия Кулебы рассказала, как дипломат ей сделал предложение

6 ноября стало известно, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал предложение своей возлюбленной Светлане Павелецкой.

Теперь же пара впервые рассказала, как произошло предложение руки и сердца. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу блогера Ангелины Пичик, которая снимает видео об историях пар.

Светлана Павелецкая не ожидала, что Дмитрий ей сделает предложение именно в тот момент.

На одном колене. С детьми. Это было очень мило,

– вспомнила женщина.

Дмитрий добавил: "В присутствии всех, кому это надо".

Для справки! У Кулебы есть сын Егор и дочь Люба от предыдущего брака. Светлана воспитывает сына Александра. Ранее в интервью изданию OBOZ.UA Павелецкая рассказывала, что они с любимым хорошо ладят с детьми друг друга.

