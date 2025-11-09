Укр Рус
9 листопада, 15:13
2

Це було дуже мило, – кохана Дмитра Кулеби розповіла, як дипломат їй освідчився

Софія Хомишин
Основні тези
  • Дмитро Кулеба зробив пропозицію Світлані Павелецькій в присутності дітей, що стало для неї несподіванкою.
  • Пара перебуває у стосунках близько 4 років і спершу не планувала офіційно оформлювати стосунки, але Кулеба змінив свою думку.

6 листопада стало відомо, що колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив пропозицію своїй коханій Світлані Павелецькій.

Тепер же пара вперше розповіла, як відбулося освідчення. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки Ангеліни Пичик, яка знімає відео про історії пар.

Світлана Павелецька не очікувала, що Дмитро їй освідчиться саме в той момент. 

На одному коліні. З дітьми. Це було дуже мило,
– пригадала жінка.

Дмитро додав: "У присутності всіх, кому це треба".

Для довідки! У Кулеби є син Єгор та донька Люба від попереднього шлюбу. Світлана виховує сина Олександра. Раніше в інтерв'ю виданню OBOZ.UA Павелецька розповідала, що вони з коханим гарно ладнають з дітьми одне одного. 

Чому Світлана Павелецька не очікувала, що чоловік їй освідчиться?

  • Пара перебуває у стосунках близько 4 років. До цього вони вже були одружені з іншими партнерами.
  • Після розлучення Кулеба казав, що "факт штампа у паспорті" не поєднує більше, а стримує, тому вони зі Світланою не думали й не говорили про те, щоб офіційно оформити стосунки.
  • Водночас в інтерв'ю восени цього року він зізнався, що змінив свою думку. 