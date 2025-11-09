Це було дуже мило, – кохана Дмитра Кулеби розповіла, як дипломат їй освідчився
6 листопада стало відомо, що колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив пропозицію своїй коханій Світлані Павелецькій.
Тепер же пара вперше розповіла, як відбулося освідчення. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки Ангеліни Пичик, яка знімає відео про історії пар.
Світлана Павелецька не очікувала, що Дмитро їй освідчиться саме в той момент.
На одному коліні. З дітьми. Це було дуже мило,
– пригадала жінка.
Дмитро додав: "У присутності всіх, кому це треба".
Для довідки! У Кулеби є син Єгор та донька Люба від попереднього шлюбу. Світлана виховує сина Олександра. Раніше в інтерв'ю виданню OBOZ.UA Павелецька розповідала, що вони з коханим гарно ладнають з дітьми одне одного.
Чому Світлана Павелецька не очікувала, що чоловік їй освідчиться?
- Після розлучення Кулеба казав, що "факт штампа у паспорті" не поєднує більше, а стримує, тому вони зі Світланою не думали й не говорили про те, щоб офіційно оформити стосунки.
- Водночас в інтерв'ю восени цього року він зізнався, що змінив свою думку.