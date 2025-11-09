Це було дуже мило, – кохана Дмитра Кулеби розповіла, як дипломат їй освідчився

6 листопада стало відомо, що колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив пропозицію своїй коханій Світлані Павелецькій.

Тепер же пара вперше розповіла, як відбулося освідчення. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки Ангеліни Пичик, яка знімає відео про історії пар.

Світлана Павелецька не очікувала, що Дмитро їй освідчиться саме в той момент.

На одному коліні. З дітьми. Це було дуже мило,

– пригадала жінка.

Дмитро додав: "У присутності всіх, кому це треба".

Для довідки! У Кулеби є син Єгор та донька Люба від попереднього шлюбу. Світлана виховує сина Олександра. Раніше в інтерв'ю виданню OBOZ.UA Павелецька розповідала, що вони з коханим гарно ладнають з дітьми одне одного.

Чому Світлана Павелецька не очікувала, що чоловік їй освідчиться?