"Детям здесь тяжело": MONATIK признался, планирует ли он вывезти семью из Киева

Дмитрий Монатик признался, что в разговорах с женой о будущем в Киеве больше всего его беспокоят сыновья. Супруги надеются, что ситуация в городе улучшится, но пока не знают, чего ожидать.

В интервью Наталье Тур для проекта "Тур по звездам" певец вспомнил поездки в Запорожье, Днепр и Сумы. Во время гастролей он видел, в каких условиях живут люди в этих городах. Раньше, по словам артиста, эти трудности казались далекими от Киева. Теперь перебои со светом, водой и теплом ощущает и его родная для семьи столица.

Я, как отец, очень сильно переживаю за детей сегодня в Киеве. Мы разговариваем, мы думаем, мы надеемся на что-то, на какие-то улучшения. Я не знаю, будут они или нет,

– поделился MONATIK.

MONATIK с семьей / фото monatik_official

Окончательного решения о переезде певец не озвучил. По словам Дмитрия, ему сложно представить для своей семьи лучший город, чем Киев. В то же время, когда они с женой обсуждают, оставаться ли, он думает прежде всего о том, как здесь сейчас детям.

Мы обожаем Киев. Лучшего города, ну, я не знаю, это наш город, город моей семьи, каждого из нас. Но детям здесь чрезвычайно сложно. Чрезвычайно. Это не для детей на сегодняшний день,

– сказал артист.

Кстати, Лилия Ребрик ответила, уедет ли из Киева на зиму с тремя дочерьми. Актриса также рассказала, как относится к своему плотному графику.