"Дітям тут складно": MONATIK зізнався, чи планує вивозити родину з Києва

В інтерв’ю Наталії Тур для проєкту "Тур зірками" співак пригадав поїздки до Запоріжжя, Дніпра та Сум. Під час гастролей він бачив, у яких умовах живуть люди в цих містах. Раніше, за словами артиста, ці труднощі здавалися далекими від Києва. Тепер перебої зі світлом, водою й теплом відчуває і його рідна для сім’ї столиця.

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Я, як батько, дуже сильно переживаю з приводу дітей сьогодні в Києві. Ми розмовляємо, ми думаємо, ми надіємось на щось, на якісь покращення. Я не знаю, будуть вони чи ні– поділився MONATIK.

MONATIK з родиною / фото monatik_official

Остаточного рішення про переїзд співак не озвучив. За словами Дмитра, йому складно уявити для своєї сім’ї краще місто, ніж Київ. Водночас, коли вони з дружиною обговорюють, чи залишатися, він думає передусім про те, як тут зараз дітям.

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Ми обожнюємо Київ. Кращого міста, ну, я не знаю, це наше місто, місто моєї сім’ї, кожного з нас. Але дітям тут надзвичайно складно. Надзвичайно. Це не для дітей на сьогодні– сказав артист.

До речі, Лілія Ребрик відповіла, чи виїде з Києва на зиму з трьома доньками. Акторка також розповіла, як ставиться до свого щільного графіка.