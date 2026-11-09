Лілія Ребрик відповіла, чи виїде з Києва на зиму з трьома доньками

В інстаграмі Лілія Ребрик відповіла підписникам, які поцікавилися, чи планує вона з трьома доньками виїхати з Києва на зиму.

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Поки не плануємо. Дуже хочеться бути вдома, працювати, водити дітей на заняття. Як буде – побачимо. Але я вірю, що впораємося– написала акторка.

Лілія Ребрик / фото liliia.rebrik

Ребрик також розповіла, як ставиться до свого щільного графіка. За її словами, навіть коли вона дуже втомлюється, то не скаржиться, що завтра знову на роботу. У такі моменти акторка ставить собі інше запитання.

Бо на секунду уявляю: а якби цієї роботи не стало? Якби я не могла робити те, що так люблю? Тоді завила б інакше. Тому розправляю плечі – і вперед. Шалений графік для мене зараз – це прекрасно. Це те, що тримає, дає енергію й не дозволяє поганим думкам брати наді мною гору– пояснила Ребрик.

Лілія Ребрик / фото liliia.rebrik

До речі, Ірина Сопонару разом із чоловіком-іноземцем раптово покинула Київ. Знаменитість зізналася, що через постійні російські обстріли та відключення світла вона втратила сон і навіть думала звертатися до психолога.

