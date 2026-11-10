"Детям здесь тяжело": MONATIK признался, планирует ли он вывезти семью из Киева

MONATIK и его сыновья / коллаж 24 Канала
Дмитрий Монатик признался, что в разговорах с женой о будущем в Киеве больше всего его беспокоят сыновья. Супруги надеются, что ситуация в городе улучшится, но пока не знают, чего ожидать.
В интервью Наталье Тур для проекта "Тур по звездам" певец вспомнил поездки в Запорожье, Днепр и Сумы. Во время гастролей он видел, в каких условиях живут люди в этих городах. Раньше, по словам артиста, эти трудности казались далекими от Киева. Теперь перебои со светом, водой и теплом ощущает и его родная для семьи столица.
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Я, как отец, очень сильно переживаю за детей сегодня в Киеве. Мы разговариваем, мы думаем, мы надеемся на что-то, на какие-то улучшения. Я не знаю, будут они или нет
MONATIK с семьей / фото monatik_official
Окончательного решения о переезде певец не озвучил. По словам Дмитрия, ему сложно представить для своей семьи лучший город, чем Киев. В то же время, когда они с женой обсуждают, оставаться ли, он думает прежде всего о том, как здесь сейчас детям.
Мы обожаем Киев. Лучшего города, ну, я не знаю, это наш город, город моей семьи, каждого из нас. Но детям здесь чрезвычайно сложно. Чрезвычайно. Это не для детей на сегодняшний день
Кстати, Лилия Ребрик ответила, уедет ли из Киева на зиму с тремя дочерьми. Актриса также рассказала, как относится к своему плотному графику.
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