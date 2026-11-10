"Детям здесь тяжело": MONATIK признался, планирует ли он вывезти семью из Киева

В интервью Наталье Тур для проекта "Тур по звездам" певец вспомнил поездки в Запорожье, Днепр и Сумы. Во время гастролей он видел, в каких условиях живут люди в этих городах. Раньше, по словам артиста, эти трудности казались далекими от Киева. Теперь перебои со светом, водой и теплом ощущает и его родная для семьи столица.

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Я, как отец, очень сильно переживаю за детей сегодня в Киеве. Мы разговариваем, мы думаем, мы надеемся на что-то, на какие-то улучшения. Я не знаю, будут они или нет– поделился MONATIK.

MONATIK с семьей / фото monatik_official

Окончательного решения о переезде певец не озвучил. По словам Дмитрия, ему сложно представить для своей семьи лучший город, чем Киев. В то же время, когда они с женой обсуждают, оставаться ли, он думает прежде всего о том, как здесь сейчас детям.

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Мы обожаем Киев. Лучшего города, ну, я не знаю, это наш город, город моей семьи, каждого из нас. Но детям здесь чрезвычайно сложно. Чрезвычайно. Это не для детей на сегодняшний день– сказал артист.

Кстати, Лилия Ребрик ответила, уедет ли из Киева на зиму с тремя дочерьми. Актриса также рассказала, как относится к своему плотному графику.