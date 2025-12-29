Сегодня, 29 декабря, Дмитрий и Яна Варваруки объявили о разводе. Они были вместе 11 лет.

Бывшие влюбленные опубликовали совместное сообщение. Пишет 24 Канал со ссылкой на их инстаграм-страницы.

11 лет. Очень длинный отрезок из жизни. Очень сильная история первой любви, которая годами проходила через различные трудности, невероятная сила чувств, которые долго двигали нас вперед несмотря на все. Мы вместе росли, вместе строили для себя ту жизнь, которую имеем сейчас. Но как вы поняли – этой истории пришел конец,

– отметили Дмитрий и Яна.

Варваруки отметили, что их "самым большим общим достижением" является сын Марко. Блогеры хотят, чтобы мальчик рос в спокойствии и чувствовал присутствие обоих родителей. Так, они продолжат вместе заниматься его воспитанием.

Просим с уважением отнестись к нашему пространству и благодарим всех, кто рядом с добрыми словами и поддержкой помогает пройти этот период изменений,

– подытожили Варваруки.

Что известно об отношениях Дмитрия и Яны?