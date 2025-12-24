Елена в новом интервью объяснила, почему и как она общается с бывшим мужем. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.

Вас также может заинтересовать Бизнесмен Савранский публично признался в любви Наталье Денисенко: как актриса отреагировала

Бывшие супруги стараются остаться примером человечности для сыновей и дочери и делают все, чтобы развод не травмировал их. Именно поэтому Тарас и Елена продолжают общаться между собой и даже поедут вместе в зимний отпуск. Об этом накануне артистка также вспоминала в программе "Сніданок з 1+1".

Мы только за, чтобы максимально больше они имели родителей. Я думаю: если бы не было детей, мы бы не общались. Я очень благодарна за этот опыт и брак. Очень много всего было прекрасного – было больше прекрасного, чем не прекрасного,

– отметила певица.

Она добавила, что ни один из родителей не ограничен в общении с детьми, как и сами дети могут выбирать, с кем и когда проводить время.

Интервью с Еленой Тополей: смотрите видео онлайн

Что известно о разводе Елены и Тараса Тополи?