Олена в новому інтерв'ю пояснила, чому і як вона спілкується з колишнім чоловіком. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.
Колишнє подружжя намагається залишитися прикладом людяності для синів і доньки і робить усе, щоб розлучення не травмувало їх. Саме тому Тарас і Олена продовжують спілкуватися між собою і навіть поїдуть разом у зимову відпустку. Про це напередодні артистка також згадувала у програмі "Сніданок з 1+1".
Ми тільки за, щоб максимально більше вони мали батьків. Я думаю: якби не було дітей, ми б не спілкувалися. Я дуже вдячна за цей досвід і шлюб. Дуже багато всього було прекрасного – було більше прекрасного, ніж не прекрасного,
– зазначила співачка.
Вона додала, що жоден з батьків не обмежений у спілкуванні з дітьми, як і самі діти можуть обирати, з ким і коли проводити час.
Інтерв'ю з Оленою Тополею: дивіться відео онлайн
Що відомо про розлучення Олени й Тараса Тополі?
Артисти одружилися у 2013 році. За період подружнього життя в них народилися сини Марко і Роман та донька Марія.
1 грудня 2025 року Тарас Тополя опублікував допис у фейсбуці, де повідомив, що розлучається з Оленою. Чоловік тоді написав, що це було зважене рішення для них обох.
Подружжя завчасно врегулювало майнові питання та питання подальшого фінансового утримання дітей.
Причину розлучення пара вирішила не розголошувати.