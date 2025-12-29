Сьогодні, 29 грудня, Дмитро та Яна Варваруки оголосили про розлучення. Вони були разом 11 років.

Колишні закохані опублікували спільний допис. Пише 24 Канал з посиланням на їхні інстаграм-сторінки.

11 років. Дуже довгий відрізок із життя. Дуже сильна історія першого кохання, яке роками проходило через різні труднощі, неймовірна сила почуттів, які довго рухали нас вперед попри все. Ми разом зростали, разом будували для себе те життя, яке маємо зараз. Але як ви зрозуміли – цій історії прийшов кінець,

– зазначили Дмитро та Яна.

Варваруки наголосили, що їхнім "найбільшим спільним здобутком" є син Марко. Блогери хочуть, аби хлопчик ріс у спокої й відчував присутність обох батьків. Так, вони продовжать разом займатися його вихованням.

Просимо з повагою поставитися до нашого простору і дякуємо всім, хто поруч з добрими словами та підтримкою допомагає пройти цей період змін,

– підсумували Варваруки.

Що відомо про стосунки Дмитра та Яни?