Дочь Елены Кравец шокировала кардинальной сменой имиджа: "Стала очень похожа на звездную маму"

21-летняя Мария Кравец, старшая дочь известной украинской актрисы и бывшей участницы "Квартала 95" Елены Кравец, удивила своих поклонников кардинальным перевоплощением.

Девушка сменила прическу. Теперь она стала еще больше похожа на свою знаменитую маму. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Марии.

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Так, выяснилось, что девушка перекрасилась из брюнетки в блондинку. Она поделилась процессом своего перевоплощения прямо из салона красоты.

Теперь она блондинка,

– указала девушка в инстаграм-сторис.

Мария Кравец сменила имидж / Скриншоты из инстаграм-сторис

Стоит отметить, что в последнее время немало украинских звезд решились на смену имиджа. Среди них – Александр Терен, главный герой 13 сезона "Холостяка", который удивил фанатов новой прической. Продюсер Елена Мозговая также изменила образ, сократив длину волос и изменив цвет с темного на русый. А популярная певица Оля Полякова решила освежить свой образ, сделав каре.