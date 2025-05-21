Дочь Елены Мозговой объявила о помолвке с девушкой
Старшая дочь продюсера Елены Мозговой сообщила о своем новом статусе. Почти через год после каминг-аута она обручилась с возлюбленной.
Зоя Мозговая и ее партнерша Юлия сказали друг другу "Да". Радостной вестью пара поделилась в инстаграме, пишет Show 24.
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Помолвка состоялась под открытым небом – на острове Гоа, что на юго-западе Индии.
Мы сказали: "Да". Иногда путь к другому человеку – это на самом деле путь к себе. К тем частям внутри, которые так долго были закрыты, забыты. Я не верила, что смогу снова доверять. Открыть свое сердце. Быть уязвимой. Но любовь – настоящая, глубокая любовь – не просит ничего, кроме правды,
– поделилась Зоя Мозговая.
Пара показала романтические совместные фото. Любимая Зои засветила кольцо с жемчужиной на безымянном пальце.
Звездная мать Елена Мозговая поздравила дочь с новостью.
"Вираж! Будьте счастливы", – написала продюсер.
Старшая дочь Елены Мозговой сделала каминг-аут
- В июле прошлого года дочь Елены Мозговой совершила каминг-аут и сообщила, что уже год находится в отношениях с девушкой Юлией.
- Впоследствии Зоя ответила на критику в соцсетях. Ее публично поддержала звездная мать и призвала не обращать внимание на хейтеров.
- На каминг-аут приемной дочери более лаконично отреагировал Александр Пономарев. Он ответил, что ему не очень комфортно комментировать эту новость. Певец добавил, что у каждого свой путь.