Дочь Гарика Корогодского объяснила, почему не служит в ВСУ и какие задачи выполняет на позициях

Дочь украинского бизнесмена и блогера Гарика Корогодского, Елизавета, стала на защиту Украины. Она присоединилась к составу добровольческого формирования территориальной общины "Мрия" и участвует в обороне неба над Киевом.

Лиза в интервью на ютуб-канале Василия Тимошенко подробно рассказала, почему не может служить в ВСУ, как приняла решение присоединиться к добровольческому подразделению и какие задачи выполняет во время дежурств на позициях.

Елизавета решила присоединиться к добровольческому формированию, потому что ей было важно чувствовать, что она также вносит свой вклад в защиту Украины и может быть полезной стране. Женщина прошла базовую военную подготовку.

Лиза Корогодская объяснила, что не может пойти в ВСУ, поскольку не имеет украинского гражданства и к тому же является мамой-одиночкой. Она воспитывает троих детей. Учитывая это, женщина приняла решение присоединилась к состав ДФТГ "Мрия".

Лиза Корогодская / Фото из инстаграма

Елизавета подробно рассказала о том, чем занимается на позициях. По ее словам, в подразделении все должны уметь выполнять различные задачи.

Один день ты садишься за пулемет. Другой день – работаешь с тепликом (тепловизором, – 24 Канал). Ты находишь "Шахеды" и задаешь курс, куда открывать огонь пулеметчику. Другой день ты работаешь на планшетах и телефонах: следишь за движением. Есть программы, где мы на это смотрим и передаем дальше. Это командная работа, и там нет такого, что кто-то один только за пулеметом и так будет всегда. Нет, вы меняетесь. Когда заступаешь на смену, тогда уже знаешь, какой будет твоя роль,

– отметила Корогодская.

Отдельно женщина объяснила, чем служба в ДФТГ отличается от контракта с ВСУ. По словам Корогодской, ей предусмотрена только одна выплата в год, а большинство расходов она покрывает самостоятельно. В то же время такой формат службы позволяет иметь более гибкий график и продолжать работать.

Мы все делаем за свой счет, но это позволяет нам иметь график, то есть мы не мобилизованы. Мы в территориальной обороне. Мы зафиксированы в Киеве и Киевской области,

– отметила Лиза.

Ранее в интервью Славе Демину дочь Гарика Корогодского говорила, что подписала контракт сроком на три года. По его условиям, добровольцы должны отработать определенное количество часов ежемесячно. При необходимости Лиза может выезжать за границу, однако это надо предварительно согласовывать.