Ліза в інтерв'ю на ютуб-каналі Василя Тимошенка детально розповіла, чому не може служити у ЗСУ, як ухвалила рішення приєднатися до добровольчого підрозділу та які завдання виконує під час чергувань на позиціях.

Єлизавета вирішила долучитися до добровольчого формування, бо їй було важливо відчувати, що вона також робить свій внесок у захист України та може бути корисною країні. Жінка пройшла базовий військовий вишкіл.

Ліза Корогодська пояснила, що не може піти в ЗСУ, оскільки не має українського громадянства й до того ж є мамою-одиначкою. Вона виховує трьох дітей. З огляду на це, жінка прийняла рішення долучилася до складу ДФТГ "Мрія".

Єлизавета детально розповіла про те, чим займається на позиціях. За її словами, у підрозділі всі повинні вміти виконувати різні завдання.

Один день ти сідаєш за кулемет. Інший день – працюєш із тепликом (тепловізором, – 24 Канал). Ти знаходиш "Шахеди" й задаєш курс, куди відкривати вогонь кулеметнику. Інший день ти працюєш на планшетах і телефонах: слідкуєш за рухом. Є програми, де ми на це дивимось та передаємо далі. Це командна робота, і там немає такого, що хтось один тільки за кулеметом і так буде завжди. Ні, ви змінюєтесь. Коли заступаєш на зміну, тоді вже знаєш, якою буде твоя роль,

– зазначила Корогодська.

Окремо жінка пояснила, чим служба у ДФТГ відрізняється від контракту із ЗСУ. За словами Корогодської, їй передбачена лише одна виплата на рік, а більшість витрат вона покриває самостійно. Водночас такий формат служби дозволяє мати гнучкіший графік і продовжувати працювати.

Ми все робимо власним коштом, але це дозволяє нам мати графік, тобто ми не мобілізовані. Ми в територіальній обороні. Ми зафіксовані в Києві та Київській області,

– зазначила Ліза.

Раніше в інтерв'ю Славі Дьоміну донька Гаріка Корогодського казала, що підписала контракт терміном на три роки. За його умовами, добровольці мають відпрацювати визначену кількість годин щомісяця. За потреби Ліза може виїжджати за кордон, однак це треба попередньо погоджувати.