Дочь Майкла Джексона шокировала, как наркотики исказили ее внешность: "Разрушили мою жизнь"
- Пэрис Джексон рассказала о проблемах с наркотиками в прошлом.
- У нее это привели к повреждению носовой перегородки.
- Женщина сняла видео, где показала последствия употребления наркотиков.
27-летняя артистка Пэрис Джексон откровенно рассказала о проблемах с наркотиками. Дочь Майкла Джексона поделилась, как зависимость мешает ей жить сегодня.
И это при том, что женщина уже шесть лет воздерживается от употребления психоактивных веществ. Пишет 24 Канал со ссылкой на тик-ток аккаунт parisjacksonbrasil.
В соцсетях вышло видео Пэрис Джексон, которая рассказала, что у нее повреждена носовая перегородка из-за употребления наркотиков в прошлом.
У меня очень громкий свист, когда дышу носом. Это потому, что у меня так называемая перфорированная носовая перегородка. И так, это от того, о чем вы думаете,
– призналась она.
Женщина живет с этой проблемой с 20 лет, и это мешает ей во время записи музыки в студии. В то же время она не хочет делать операцию, чтобы исправить это, потому что боится, что обезболивающие таблетки после операции могут спровоцировать рецидив.
Не употребляйте наркотики, хотя я никому не буду говорить, что делать, но я не рекомендую, потому что это разрушило мою жизнь,
– подчеркнула Пэрис Джексон.
О похожей проблеме в интервью журналу Rolling Stone рассказывала "Королевой рок-н-ролла" Стиви Никс. У артистки была зависимость от кокаина.
Я была девушкой, я была хрупкой, и я употребляла очень много кока. И у меня была та дыра в носу. Так что это было опасно,
– говорила она.
Кто еще из звезд имел проблемы с наркотиками?
- Ходили слухи о наркозависимости у звезды фильмов "Один дома" Маколея Калкина. Его несколько раз арестовывали из-за хранения запрещенных веществ. В интервью журналу Esquire актер подтвердил, что действительно употреблял наркотики и считает, что этот сложный этап стал важной частью его жизненного пути. В то же время он подчеркнул, что никогда не доходил до той грани, когда нужна была бы профессиональная помощь. Калкин добавил, что иногда употребляет алкоголь и курит, но к наркотикам больше не возвращается.
- Также известно о проблемах с наркотиками и алкоголем у Роберта Дауни-младшего, который снимался в фильме "Железный человек". Он вырос в среде, где запрещенные вещества и спиртное было привычным явлением, поэтому постепенно сам страдал от зависимости. Это негативно повлияло на его карьеру – многие студии отказывались с ним сотрудничать, а сам актер даже имел проблемы с законом. В конце концов Роберта Дауни-младший прошел программу лечения наркозависимости, начал практиковать йогу, медитацию и регулярно посещать терапию. Благодаря этому он смог восстановить и здоровье, и свою карьеру.