И это при том, что женщина уже шесть лет воздерживается от употребления психоактивных веществ. Пишет 24 Канал со ссылкой на тик-ток аккаунт parisjacksonbrasil.

В соцсетях вышло видео Пэрис Джексон, которая рассказала, что у нее повреждена носовая перегородка из-за употребления наркотиков в прошлом.

У меня очень громкий свист, когда дышу носом. Это потому, что у меня так называемая перфорированная носовая перегородка. И так, это от того, о чем вы думаете,

– призналась она.

Женщина живет с этой проблемой с 20 лет, и это мешает ей во время записи музыки в студии. В то же время она не хочет делать операцию, чтобы исправить это, потому что боится, что обезболивающие таблетки после операции могут спровоцировать рецидив.

Не употребляйте наркотики, хотя я никому не буду говорить, что делать, но я не рекомендую, потому что это разрушило мою жизнь,

– подчеркнула Пэрис Джексон.

О похожей проблеме в интервью журналу Rolling Stone рассказывала "Королевой рок-н-ролла" Стиви Никс. У артистки была зависимость от кокаина.

Я была девушкой, я была хрупкой, и я употребляла очень много кока. И у меня была та дыра в носу. Так что это было опасно,

– говорила она.

