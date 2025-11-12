І це при тому, що жінка вже шість років утримується від уживання психоактивних речовин. Пише 24 Канал з посиланням на тік-ток акаунт parisjacksonbrasil.
У соцмережах вийшло відео Періс Джексон, яка розповіла, що в неї пошкоджена носова перегородка через вживання наркотиків у минулому.
У мене дуже гучний свист, коли дихаю носом. Це тому, що в мене так звана перфорована носова перегородка. І так, це від того, про що ви думаєте,
– зізналась вона.
Жінка живе з цією проблемою з 20 років, і це заважає їй під час запису музики в студії. Водночас вона не хоче робити операцію, щоб виправити це, бо боїться, що знеболювальні таблетки після операції можуть спровокувати рецидив.
Не вживайте наркотики, хоча я нікому не буду казати, що робити, але я не рекомендую, бо це зруйнувало моє життя,
– наголосила Періс Джексон.
Про схожу проблему в інтерв'ю журналу Rolling Stone розповідала "Королевою Рок-н-Ролу" Стіві Нікс. У артистки була залежність від кокаїну.
Я була дівчиною, я була тендітною, і я вживала дуже багато коку. І в мене була та діра в носі. Тож це було небезпечно,
– казала вона.
Хто ще з зірок мав проблеми з наркотиками?
- Ходили чутки про наркозалежність в зірки фільмів "Сам удома" Маколея Калкіна. Його кілька разів заарештовували через зберігання заборонених речовин. В інтерв'ю журналу Esquire актор підтвердив, що справді вживав наркотики та вважає, що цей складний етап став важливою частиною його життєвого шляху. Водночас він наголосив, що ніколи не доходив до тієї межі, коли потрібна була б професійна допомога. Калкін додав, що іноді вживає алкоголь і курить, але до наркотиків більше не повертається.
- Також відомо про проблеми з наркотиками й алкоголем в Роберта Дауні-молодшого, який знімався у фільмі "Залізна людина". Він виріс у середовищі, де заборонені речовини та спиртне було звичним явищем, тож поступово сам страждав від залежності. Це негативно вплинуло на його кар'єру – багато студій відмовлялися з ним співпрацювати, а сам актор навіть мав проблеми із законом. Зрештою Роберта Дауні-молодший пройшов програму лікування наркозалежності, почав практикувати йогу, медитацію й регулярно відвідувати терапію. Завдяки цьому він зміг відновити і здоров'я, і свою кар'єру.