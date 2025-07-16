Дочь легендарного Стинга вышла замуж: фото с роскошной свадьбы в Италии

Дочь британского рок-музыканта Стинга, актриса Фуксия Кейт Самнер, вышла замуж за Макса Райта. Празднование состоялось в минувшие выходные в сицилийском городе Ното и длилось три дня.

Отец невесты произнес речь, которая довела гостей до слез. Пишет Show 24 со ссылкой на Daily Mail.

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43-летняя актриса и режиссер Фуксия Кейт Самнер вышла замуж за Макса Райта – креативного директора в сфере искусства и технологий. Торжества прошли в кругу родных и близких друзей.

Празднование началось в прошлую пятницу в городе Ното – в одном из мест, где снимали второй сезон сериала "Белый лотос". Среди присутствующих были Стинг с женой Труди Стайлер и старший брат Кейт – музыкант Джо Самнер, который развлекал гостей живым выступлением, сыграв на гитаре. Также были сводные братья и сестры невесты.

Для справки! Фуксия Кейт Самнер – дочь Стинга и его первой жены Фрэнсис Томелти.

В первый день организовали уличную вечеринку с итальянским маршевым оркестром, угощали местными блюдами, в частности свежеиспеченным итальянским хлебом и аперитивом. Вечером посетили спектакль на итальянском языке.

На следующий день была запланирована свадебная церемония, которая состоялась на улице. Фуксия Кейт Самнер надела белое платье с открытыми плечами, а Макс Райт – светло-серый костюм.

Дочь Стинга вышла замуж / Фото из инстаграма Кейт

Стинг произнес одновременно трогательную и веселую речь. Музыкант пошутил о своих первых впечатлениях об избраннике дочери, но быстро понял, что он действительно "замечательный парень".

Среди приглашенных гостей также были кинорежиссер Шарлотта Колберт со своим мужем, художником Филиппом Колбертом, диджейка Миа Моретти и руководитель музыкального лейбла Анри Берманн.

Ужин состоялся в Dimora delle Balze. Гостям предлагали пасту, чабату, свежую рыбу, лобстера и овощи. После этого они танцевали под классические хиты Стиви Вандера и любимую дискотечную музыку.

Третий день празднования начался с барбекю.

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