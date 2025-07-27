Дочь Стива Джобса вышла замуж: где состоялось роскошное празднование

Дочь покойного американского бизнесмена Стива Джобса вышла замуж за олимпийского чемпиона по конному спорту Гарри Чарльза. Свадебные торжества начались в среду и продолжались четыре дня.

Иви Джобс и Гарри Чарльз поженились в церкви Святого Михаила и Всех Ангелов в Грейт-Тью. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Daily Mail.

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Жена Стива Джобса, Лорен Пауэлл, якобы потратила 5 миллионов фунтов стерлингов, чтобы организовать свадьбу дочери. Гости прибыли на роскошных микроавтобусах. Среди присутствующих были звездная шеф-повар, баронесса Рут Роджерс, дочери Билла Гейтса и российского миллиардера Романа Абрамовича.

Среди девяти дружек невесты была дочь музыканта Брюса Спрингстина Джессика. Девушки были одеты в красные атласные коктейльные платья и держали в руках букеты.

За несколько дней до свадьбы в церкви Святого Михаила и Всех Ангелов в Грейт-Тью работали до 20 флористов, декораторов и охранников. Внутри храма на конце каждой скамьи были розы, вдоль нефа стояли ветви бука, на алтаре установили 101 свечу, а вдоль прохода висели два персидских ковра, стоимость которых 15 000 фунтов стерлингов.

Мать невесты и родители жениха прибыли в Грейт-Тью на частном лимузине, а друзья и дружки – на арендованных частных автобусах.

Прием состоялся в частном клубе и отеле Estelle Mano. Сообщается, что Элтон Джон выступил для молодоженов и их гостей за гонорар 1 миллион фунтов стерлингов. Все 107 номеров были забронированы.

Заметим, что Иви Джобс и Гарри Чарльз начали встречаться в 2022 году, а обручились в сентябре прошлого года.

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