Трагическая новогодняя ночь: дочь друга Украины Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле

В семье Томми Ли Джонса, который получил известность благодаря фильму "Люди в черном", произошла трагедия. Умерла дочь голливудского актера.

В ночь на 1 января 34-летнюю Викторию Джонс нашли мертвой в роскошном отеле Сан-Франциско. Пишет 24 Канал со ссылкой на издание The Daily Mail.

Представитель пожарной службы Сан-Франциско сообщил TMZ, что вызов о медицинской помощи поступил в 2:52 утра.

Медики пытались реанимировать женщину, но она уже была мертва.

На место происшествия также прибыли полиция и медицинский эксперт. Причина смерти Виктории пока неизвестна.

Для справки! Виктория Джонс – дочь Томми Ли Джонса и его второй жены Кимберли Клафли. Она родилась 3 сентября 1991 года. В детстве девушка снималась в нескольких кинопроектах, среди которых "Люди в черном 2", "Школа выживания", "Три могилы" и "Извините, ненавистники". Во взрослом возрасте Виктория время от времени сопровождала отца на красных дорожках и светских мероприятиях.

Заметим, что после начала полномасштабного вторжения России Томми Ли Джонс выразил поддержку Украине.

Что Томми Ли Джонс сказал о войне в Украине?

В 2023 году актер записал видеообращение к украинскому народу.

Я глубоко восхищаюсь вашей силой, мужеством и стойким сопротивлением этому варварскому вторжению в вашу мирную страну. Ваша забота друг о друге тронула мир. Вы демонстрируете миру силу любви. Ненависть на вашем пороге не задержится надолго. Ей не выжить. Да благословит и хранит вас Бог,

– сказал Томми Ли Джонс.