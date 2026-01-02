У ніч на 1 січня 34-річну Вікторію Джонс знайшли мертвою в розкішному готелі Сан-Франциско. Пише 24 Канал із посиланням на видання The Daily Mail.

Вас також може зацікавити Зловмисник із підозрілим рюкзаком проник на територію резиденції Вільяма та Кейт Міддлтон

Речник пожежної служби Сан-Франциско повідомив TMZ, що виклик про медичну допомогу надійшов о 2:52 ранку.

Медики намагалися реанімувати жінку, але вона вже була мертва.

На місце події також прибули поліція та медичний експерт. Причина смерті Вікторії наразі невідома.

Для довідки! Вікторія Джонс – донька Томмі Лі Джонса та його другої дружини Кімберлі Клафлі. Вона народилася 3 вересня 1991 року. В дитинстві дівчина знімалася в кількох кінопроєктах, серед яких "Люди в чорному 2", "Школа виживання", "Три могили" та "Вибачте, ненависники". У дорослому віці Вікторія час від часу супроводжувала батька на червоних доріжках і світських заходах.

Томмі Лі Джонс і його донька Вікторія / Фото Getty images

Зауважимо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Томмі Лі Джонс висловив підтримку Україні.

Що Томмі Лі Джонс сказав про війну в Україні?

У 2023 році актор записав відеозвернення до українського народу.

Я глибоко захоплююсь вашою силою, мужністю та стійким опором цьому варварському вторгненню у вашу мирну країну. Ваша турбота одне про одного зворушила світ. Ви демонструєте світові силу любові. Ненависть на вашому порозі не затримається надовго. Їй не вижити. Хай благословить і береже вас Бог,

– сказав Томмі Лі Джонс.