Это жесть, – жена Жени Кота рассказала детали о лечении их 8-месячной дочери

У восьмимесячной дочери танцовщика Жени Кота возникли проблемы со здоровьем. Супруга Евгения, гимнастка Наталья Татаринцева, рассказала подробности о состоянии Лели.

В частности, она раскрыла детали о лечении девочки и его результаты. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Натальи.

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Татаринцева рассказала, что сейчас они с дочкой проходят различные медицинские исследования. Недавно девочке пришлось сдать четыре пробирки крови.

Это жесть. Было очень изнурительно, малая кричит до хрипа, вену найти почти невозможно, кровь не течет, мы уже чуть не рыдаем, ужас. Я всегда была спокойна к анализам, а теперь их боюсь так, что аж потею,

– отметила гимнастка.

В то же время она сказала, что лечение дочери дает положительные результаты.

Сейчас мы пьем магний B6 и успокаивающую микстуру, чтобы немного помочь с перевозбужденными состояниями Лели, и это вроде бы помогает. Она более сконцентрирована на том, что делает, и может даже пару минут что-то одно делать,

– отметила Татаринцева.

Жена Евгения Кота рассказала о проблемах со здоровьем у их дочери / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно о диагнозе дочери Жени Кота

Врачи диагностировали у Лели детскую розеолу – первичная инфекция вирусом герпеса человека 6-го типа, которая привела к осложнениям на нервную систему девочки.

Жена Жени Кота добавила, что несмотря на то, что они с мужем очень переживают из-за самочувствия дочери, девочка прекрасно держится и осваивает новые навыки.

Заметим, недавно жена Владимира Остапчука рассказала об изъяне у их новорожденного сына.